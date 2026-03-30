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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
SCF033/17
1 בקבוק
260 מ"ל
פטמה עם זרימה איטית
1 חודש +
הפטמה הרחבה, המעוצבת בצורת שד, מעודדת היצמדות טבעית הדומה להיצמדות לשד ומקלה על הזנה משולבת של התינוק ביניקה מהשד ומבקבוק.
הפטמה רכה במיוחד, המחקה את תחושת השד.
עיצוב 'עלים' סיפרלי גמיש וייחודי היוצר פטמה גמישה להזנה טבעית יותר, בלי קריסת הפטמה.
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.
0% ביספנול-A – בעקבות הנחיית האיחוד האירופי 10/2011
מה הוא קוליק ואיך הוא משפיע על תינוקות? תופעת הקוליק (גזים) נגרמת, בחלקה מבליעת אוויר תוך כדי יניקה, דבר שגורם לתינוק חוסר נוחות וכאב בטן. התסמינים כוללים בכי ועצבנות.