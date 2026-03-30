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  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה
  • קל לשלב עם הנקה

הופסק

Philips Aventבקבוק לתינוקות Natural

SCF036/17

קל לשלב עם הנקה
הבקבוק Natural שלנו עם פטמה מחוספסת רכה ומונעת התקפלות תוכנן לתינוקות בשלב הצמיחה. כריות הנוחות והפטמה בעיצוב הטבעי מאפשרים הצמדות טבעית ומקלים על שילוב של הנקה עם האכלה מבקבוק.
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המותג מומלץ על ידי אמהות ברחבי העולם1

הצמדות טבעית

קל לשלב עם הנקה

  • 1 בקבוק

  • 330 מ"ל

  • פטמה עם זרימה מהירה

  • 6 חודשים +

הצמדות טבעית הודות לפטמה הרחבה המעוצבת כשד

הצמדות טבעית הודות לפטמה הרחבה המעוצבת כשד

הפטמה הרחבה, המעוצבת בצורת שד, מעודדת היצמדות טבעית הדומה להיצמדות לשד ומקלה על הזנה משולבת של התינוק ביניקה מהשד ומבקבוק.

סיליקון רך וחלק, מתאים לצרכים המשתנים של התינוק

פטמה חלקה ועמידה לנשיכה, מתאימה לצרכים המשתנים של התינוק הגדל.

צלעות למניעת קריסה בעיצוב הפטמה הגמישה

צלעות למניעת קריסה בעיצוב הפטמה הגמישה

בתוך הפטמה, ה'עלים' והרכסים מאפשרים גמישות בלי קריסה וכתוצאה מכך, הזנה ללא הפרעה.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 

  1. ‎0% ביספנול-A – בעקבות הנחיית האיחוד האירופי 10/2011