אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
SCF036/17
1 בקבוק
330 מ"ל
פטמה עם זרימה מהירה
6 חודשים +
הפטמה הרחבה, המעוצבת בצורת שד, מעודדת היצמדות טבעית הדומה להיצמדות לשד ומקלה על הזנה משולבת של התינוק ביניקה מהשד ומבקבוק.
פטמה חלקה ועמידה לנשיכה, מתאימה לצרכים המשתנים של התינוק הגדל.
בתוך הפטמה, ה'עלים' והרכסים מאפשרים גמישות בלי קריסה וכתוצאה מכך, הזנה ללא הפרעה.
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.
0% ביספנול-A – בעקבות הנחיית האיחוד האירופי 10/2011