קל לשלב עם הנקה

הבקבוק Natural שלנו עם פטמה מחוספסת רכה ומונעת התקפלות תוכנן לתינוקות בשלב הצמיחה. כריות הנוחות והפטמה בעיצוב הטבעי מאפשרים הצמדות טבעית ומקלים על שילוב של הנקה עם האכלה מבקבוק.