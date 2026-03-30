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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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SCF075/01
מעוצב לתינוקות מגיל אפס
אורתודונטים ונטולי ביספנול A
2 באריזה
0-2 חודשים
המוצץ שלנו עוצב במיוחד כדי להתאים לפה ולפנים הקטנות של הרך הנולד. בעיצוב קל משקל, ללא טבעת, הוא מושלם כמוצץ ראשון, ומתאים לתינוקות עד גיל 6 חודשים. הצורה והגדול דמויי פטמה כדי לעזור לתינוק לעבור בקלות לטווח הרחב של מוצרי Philips Avent כגון Ultra Soft ו-Ultra Air, כך שהצרכים של התינוק תמיד יקבלו מענה.
כששאלנו הורים כיצד התינוקות שלהם מגיבים לפטמות הסיליקון בעלות המרקם הרך שלנו, 98% בממוצע אמרו שהתינוק שלהם מאמץ את מוצצי ultra של Philips Avent.
פטמות הסיליקון הרכות, האורתודונטיות והסימטריות שלנו מיועדות להתפתחות הטבעית של הפה.
בדיקות שנערכו בשנת 2023 בארה"ב מאשרות כי נמצאה תפיסת פטמה בשיעור של 98% בפטמה Philips Avent המשמשת במוצרי Ultra (n=201).
מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש