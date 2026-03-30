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  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון

הופסק

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/02

תינוקות רגועים מהיום הראשון
מוצצים לשלוות נפש מהיום הראשון. מוצץ Philips Avent Ultra Start נועד להתאים לפה הקטן של התינוק וניתן להשתמש בו בבטחה עד לגיל שישה חודשים. לא משנה מי מטפל בתינוק, נוחות והקלה תמיד בהישג יד!
הצג את כל היתרונות

קטן, קל ומתאים בדיוק

תינוקות רגועים מהיום הראשון

  • מעוצב לתינוקות מגיל אפס

  • אורתודונטים ונטולי ביספנול A

  • 2 באריזה

  • 0-2 חודשים

מוצץ קל משקל לרך הנולד, בטוח לשימוש עד 6 חודשים

מוצץ קל משקל לרך הנולד, בטוח לשימוש עד 6 חודשים

המוצץ שלנו עוצב במיוחד כדי להתאים לפה ולפנים הקטנות של הרך הנולד. בעיצוב קל משקל, ללא טבעת, הוא מושלם כמוצץ ראשון, ומתאים לתינוקות עד גיל 6 חודשים. הצורה והגדול דמויי פטמה כדי לעזור לתינוק לעבור בקלות לטווח הרחב של מוצרי Philips Avent כגון Ultra Soft ו-Ultra Air, כך שהצרכים של התינוק תמיד יקבלו מענה.

98% תפיסת פטמה*

98% תפיסת פטמה*

כששאלנו הורים כיצד התינוקות שלהם מגיבים לפטמות הסיליקון בעלות המרקם הרך שלנו, 98% בממוצע אמרו שהתינוק שלהם מאמץ את מוצצי ultra של Philips Avent.

מעולה להתפתחות בריאה של הפה

מעולה להתפתחות בריאה של הפה

פטמות הסיליקון הרכות, האורתודונטיות והסימטריות שלנו מיועדות להתפתחות הטבעית של הפה.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בדיקות שנערכו בשנת 2023 בארה"ב מאשרות כי נמצאה תפיסת פטמה בשיעור של 98% בפטמה Philips Avent המשמשת במוצרי Ultra ‏(n=201).

  2. מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש