מוצץ קל משקל לרך הנולד, בטוח לשימוש עד 6 חודשים

המוצץ שלנו עוצב במיוחד כדי להתאים לפה ולפנים הקטנות של הרך הנולד. בעיצוב קל משקל, ללא טבעת, הוא מושלם כמוצץ ראשון, ומתאים לתינוקות עד גיל 6 חודשים. הצורה והגדול דמויי פטמה כדי לעזור לתינוק לעבור בקלות לטווח הרחב של מוצרי Philips Avent כגון Ultra Soft ו-Ultra Air, כך שהצרכים של התינוק תמיד יקבלו מענה.