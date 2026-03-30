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  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/04

תינוקות רגועים מהיום הראשון
מוצצים לשלוות נפש מהיום הראשון. מוצץ Philips Avent Ultra Start נועד להתאים לפה הקטן של התינוק וניתן להשתמש בו בבטחה עד לגיל שישה חודשים. לא משנה מי מטפל בתינוק, נוחות והקלה תמיד בהישג יד!
הצג את כל היתרונות

קטן, קל ומתאים בדיוק

תינוקות רגועים מהיום הראשון

  • מעוצב לתינוקות מגיל אפס

  • אורתודונטים ונטולי ביספנול A

  • 2 באריזה

  • 0-2 חודשים

מתאים בדיוק לכל פה

מתאים בדיוק לכל פה

המוצץ שלנו לתינוקות מגיל אפס מעוצב להתאים לפיות ולפנים של תינוקות קטנים ביותר. הוא המוצץ האידאלי - קטן במיוחד, קל משקל ועוזר לענות על הצרכים של התינוק מהיום הראשון.

98% תפיסת פטמה*

98% תפיסת פטמה*

כששאלנו הורים כיצד התינוקות שלהם מגיבים לפטמות הסיליקון בעלות המרקם הרך שלנו, 98% בממוצע אמרו שהתינוק שלהם מאמץ את מוצצי ultra של Philips Avent.

מעולה להתפתחות בריאה של הפה

מעולה להתפתחות בריאה של הפה

פטמות הסיליקון הרכות, האורתודונטיות והסימטריות שלנו מיועדות להתפתחות הטבעית של הפה.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בדיקות שנערכו בשנת 2023 בארה"ב מאשרות כי נמצאה תפיסת פטמה בשיעור של 98% בפטמה Philips Avent המשמשת במוצרי Ultra ‏(n=201).

  2. מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש