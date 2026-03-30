אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
SCF075/08
זוהר בחושך
אורתודונטים ונטולי ביספנול A
2 באריזה
0-2 חודשים
המוצץ שלנו לתינוקות מגיל אפס מעוצב להתאים לפיות ולפנים של תינוקות קטנים ביותר. הוא המוצץ האידאלי - קטן במיוחד, קל משקל ועוזר לענות על הצרכים של התינוק מהיום הראשון.
כששאלנו הורים כיצד התינוקות שלהם מגיבים לפטמות הסיליקון בעלות המרקם הרך שלנו, 98% בממוצע אמרו שהתינוק שלהם מאמץ את מוצצי ultra של Philips Avent.
פטמות הסיליקון הרכות, האורתודונטיות והסימטריות שלנו מיועדות להתפתחות הטבעית של הפה.
בדיקות שנערכו בשנת 2023 בארה"ב מאשרות כי נמצאה תפיסת פטמה בשיעור של 98% בפטמה Philips Avent המשמשת במוצרי Ultra (n=201).
מבוסס על תוצאות מבדק צרכנים שנערך בארה"ב (2023, n=201).
מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.