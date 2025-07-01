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  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון
  • תינוקות רגועים מהיום הראשון

Philips Avent Pacifierultra start Nighttime

SCF075/17

תינוקות רגועים מהיום הראשון

שקט נפשי כבר מההתחלה. Philips Avent Ultra Start Nighttime מתאים לפה של התינוק וניתן להשתמש בו בבטחה עד 6 חודשים. זוהר בחושך, כך שקל ונוח למצוא אותו גם אחרי כיבוי אורות. עכשיו עשוי מ-80% חומרים על בסיס צמחי.*

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מתאים בדיוק, גם בלילה

תינוקות רגועים מהיום הראשון

  • מכסה זוהר בחושך

  • נטול ביספנול A

  • מארז של 2, מבוסס 80% צמחים*

  • 0-2 חודשים

מתאים בדיוק לכל פה

מתאים בדיוק לכל פה

המוצץ שלנו עוצב במיוחד כדי להתאים לפה ולפנים הקטנות של הרך הנולד. בעיצוב קל משקל, ללא טבעת, הוא מושלם כמוצץ ראשון, ומתאים לתינוקות עד גיל 6 חודשים. הצורה והגדול דמויי פטמה כדי לעזור לתינוק לעבור בקלות לטווח הרחב של מוצרי Philips Avent כגון Ultra Soft ו-Ultra Air, כך שהצרכים של התינוק תמיד יקבלו מענה.

פטמת סיליקון אורתודונטית המעוצבת להתפתחות הפה הטבעית

פטמת סיליקון אורתודונטית המעוצבת להתפתחות הפה הטבעית

הפטמות האורתודנטיות שלנו מעוצבות באמצעות סיליקון רך כדי לתמוך בתנועות טבעיות של שרירי הפה ולסייע בצמצום הסיכון לליקוי סגר. הפטמה עם הצוואר הצאר מעוצבת להפחתת הלחץ בין הלשון והחך. מוצצי Ultra של Philips Avent מוכרים באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation. הם עשויים מ-100% סיליקון באיכות מזון, והם עמידים יותר מפטמות גומי (לטקס) ללא BPA, BPS, פתלט, PVC ופחמימנים ארומטיים פוליציקליים.

אהוב על התינוקות, עם תפיסת פטמה בשיעור של 98%**

אהוב על התינוקות, עם תפיסת פטמה בשיעור של 98%**

פטמות הסיליקון שלנו נועדו לחקות את התחושה של החזה של אמא. כששאלנו הורים כיצד מגיבים להם הקטנים שלהם, 98% בממוצע אמרו שהתינוקות שלהם מקבלים את מוצצי Avent Ultra של פיליפס.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. חלקי פלסטיק קשיחים למעט פטמת סיליקון (גישת איזון מסה).

  2. מבחן צרכנים בארה"ב 2023 מאשר 98% תפיסת פטמה בפטמת Avent מבית פיליפס בעלת מרקם המשמשת במוצצי האולטרה שלנו (n=201).

  3. מבוסס על תוצאות מבדק צרכנים שנערך בארה"ב (2023, n=201).

  4. לעומת שיטות עיקור מסורתיות (הרתחה) למוצצים.

  5. מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.