אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
SCF075/18
מכסה זוהר בחושך
נטול ביספנול A
מארז של 2, מבוסס 80% צמחים*
0-2 חודשים
המוצץ שלנו עוצב במיוחד כדי להתאים לפה ולפנים הקטנות של הרך הנולד. בעיצוב קל משקל, ללא טבעת, הוא מושלם כמוצץ ראשון, ומתאים לתינוקות עד גיל 6 חודשים. הצורה והגדול דמויי פטמה כדי לעזור לתינוק לעבור בקלות לטווח הרחב של מוצרי Philips Avent כגון Ultra Soft ו-Ultra Air, כך שהצרכים של התינוק תמיד יקבלו מענה.
הפטמות האורתודנטיות שלנו מעוצבות באמצעות סיליקון רך כדי לתמוך בתנועות טבעיות של שרירי הפה ולסייע בצמצום הסיכון לליקוי סגר. הפטמה עם הצוואר הצאר מעוצבת להפחתת הלחץ בין הלשון והחך. מוצצי Ultra של Philips Avent מוכרים באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation. הם עשויים מ-100% סיליקון באיכות מזון, והם עמידים יותר מפטמות גומי (לטקס) ללא BPA, BPS, פתלט, PVC ופחמימנים ארומטיים פוליציקליים.
פטמות הסיליקון שלנו נועדו לחקות את התחושה של החזה של אמא. כששאלנו הורים כיצד מגיבים להם הקטנים שלהם, 98% בממוצע אמרו שהתינוקות שלהם מקבלים את מוצצי Avent Ultra של פיליפס.
חלקי פלסטיק קשיחים למעט פטמת סיליקון (גישת איזון מסה).
מבחן צרכנים בארה"ב 2023 מאשר 98% תפיסת פטמה בפטמת Avent מבית פיליפס בעלת מרקם המשמשת במוצצי האולטרה שלנו (n=201).
מבוסס על תוצאות מבדק צרכנים שנערך בארה"ב (2023, n=201).
לעומת שיטות עיקור מסורתיות (הרתחה) למוצצים.
מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.