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  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום

Philips Avent ultra airמוצץ

SCF080/03

אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
להרגיע באמצעות האוויר. במוצץ ultra air של Philips Avent יש חורי אוויר גדולים במיוחד כדי לשמור על עור התינוק יבש. זמין במגוון צבעים ועיצובים.
הצג את כל היתרונות

חורי אוויר גדולים במיוחד להרגעה נוחה יותר

אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום

  • אפשרו לעור תינוקכם לנשום

  • אורתודונטים ונטולי ביספנול A

  • 2 באריזה

  • 0 – 6 חודשים

אפשרו לעור התינוק לנשום

אפשרו לעור התינוק לנשום

חורי אוויר גדולים במיוחד מאווררים את העור של תינוקכם ושומרים עליו יבש בזמן ההרגעה.

אהוב על תינוקות בכל העולם*

אהוב על תינוקות בכל העולם*

כששאלנו אמהות כיצד התינוקות שלהן מגיבים לפטמות הסיליקון בעלות המרקם הרך שלנו, 98% בממוצע אמרו שהתינוק שלהם מאמץ את מוצצי ultra soft ו-ultra air של Philips Avent.

הפטמה עשויה מ-100% סיליקון בדרגת מזון

הפטמה עשויה מ-100% סיליקון בדרגת מזון

אנחנו בוחרים במודע בחומרי סיליקון עבור פטמות ultra soft ו-ultra air שלנו, מאחר שהוא חומר בטוח ונרפה, נמצא בשימוש נרחב ביישומים רפואיים ואינו מכיל כימיקלים מסוכנים, חומרים פעילים אנדוקריניים (למשל BPA) ואלרגנים.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בבדיקות צרכנים שנערכו בשנים 2016–2017 בארה"ב נמצאה תפיסת פטמה בשיעור של 98% בפטמה Philips Avent המשמשת במוצרי ultra air ו-ultra soft.

  2. מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש