אהוב על תינוקות בכל העולם*

כששאלנו אמהות כיצד התינוקות שלהן מגיבים לפטמות הסיליקון בעלות המרקם הרך שלנו, 98% בממוצע אמרו שהתינוק שלהם מאמץ את מוצצי ultra soft ו-ultra air של Philips Avent.