אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
SCF080/27
אפשרו לעור תינוקכם לנשום
נטול BPA
מארז של 2, מבוסס 80% צמחים*
6 – 18 חודשים
החורים במגן מאווררים את עור התינוק, ומשאירים אותו יבש יותר, להרגעה האולטימטיבית.
הפטמות האורתודנטיות שלנו מעוצבות באמצעות סיליקון רך כדי לתמוך בתנועות טבעיות של שרירי הפה ולסייע בצמצום הסיכון לליקוי סגר. הפטמה עם הצוואר הצאר מעוצבת להפחתת הלחץ בין הלשון והחך. מוצצי Ultra של Philips Avent מוכרים באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation. הם עשויים מ-100% סיליקון באיכות מזון, והם עמידים יותר מפטמות גומי (לטקס) ללא BPA, BPS, פתלט, PVC ופחמימנים ארומטיים פוליציקליים.
פטמות הסיליקון שלנו נועדו לחקות את התחושה של החזה של אמא. כששאלנו הורים כיצד מגיבים להם הקטנים שלהם, 98% בממוצע אמרו שהתינוקות שלהם מקבלים את מוצצי Avent Ultra של פיליפס.
חלקי פלסטיק קשיחים למעט פטמת סיליקון (גישת איזון מסה).
מבוסס על תוצאות מבדק צרכנים שנערך בארה"ב (2023, n=201).
מבחן צרכנים בארה"ב 2023 מאשר 98% תפיסת פטמה בפטמת Avent מבית פיליפס בעלת מרקם המשמשת במוצצי האולטרה שלנו (n=201).
לעומת שיטות עיקור מסורתיות (הרתחה) למוצצים.
מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.