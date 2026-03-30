אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
SCF085/02
אפשרו לעור תינוקכם לנשום
אורתודונטים ונטולי ביספנול A
2 באריזה
0 – 6 חודשים
חורי אוויר גדולים במיוחד מאווררים את העור של תינוקכם ושומרים עליו יבש בזמן ההרגעה.
כששאלנו אמהות כיצד התינוקות שלהן מגיבים לפטמות הסיליקון בעלות המרקם הרך שלנו, 98% בממוצע אמרו שהתינוק שלהם מאמץ את מוצצי ultra soft ו-ultra air של Philips Avent.
אנחנו בוחרים במודע בחומרי סיליקון עבור פטמות ultra soft ו-ultra air שלנו, מאחר שהוא חומר בטוח ונרפה, נמצא בשימוש נרחב ביישומים רפואיים ואינו מכיל כימיקלים מסוכנים, חומרים פעילים אנדוקריניים (למשל BPA) ואלרגנים.
בבדיקות צרכנים שנערכו בשנים 2016–2017 בארה"ב נמצאה תפיסת פטמה בשיעור של 98% בפטמה Philips Avent המשמשת במוצרי ultra air ו-ultra soft.
מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש