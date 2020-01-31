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  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
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  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום

Philips Avent PacifierUltra Air

SCF087/04

אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
מרגיע ואוורירי עם חורי אוויר גדולים. 9 מתוך 10 הורים מסכימים: מוצצי Philips Avent Ultra Air נוחים לתינוק שלי.** הרגעת התינוק תמיד בהישג יד, לא משנה מי מטפל בתינוק. עכשיו עשוי מ-80% חומרים על בסיס צמחי.*
הצג את כל היתרונות

חורי אוויר גדולים במיוחד להרגעה נוחה יותר

אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום

  • אפשרו לעור תינוקכם לנשום

  • נטול BPA

  • מארז של 2, מבוסס 80% צמחים*

  • 0 – 6 חודשים

חורי אוורור גדולים במיוחד מאפשרים לעורו של תינוקכם לנשום

חורי אוורור גדולים במיוחד מאפשרים לעורו של תינוקכם לנשום

החורים במגן מאווררים את עור התינוק, ומשאירים אותו יבש יותר, להרגעה האולטימטיבית.

פטמת סיליקון אורתודונטית המעוצבת להתפתחות הפה הטבעית

פטמת סיליקון אורתודונטית המעוצבת להתפתחות הפה הטבעית

הפטמות האורתודנטיות שלנו מעוצבות באמצעות סיליקון רך כדי לתמוך בתנועות טבעיות של שרירי הפה ולסייע בצמצום הסיכון לליקוי סגר. הפטמה עם הצוואר הצאר מעוצבת להפחתת הלחץ בין הלשון והחך. מוצצי Ultra של Philips Avent מוכרים באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation. הם עשויים מ-100% סיליקון באיכות מזון, והם עמידים יותר מפטמות גומי (לטקס) ללא BPA, BPS, פתלט, PVC ופחמימנים ארומטיים פוליציקליים.

אהוב על התינוקות עם 98% תפיסת פטמה***

אהוב על התינוקות עם 98% תפיסת פטמה***

פטמות הסיליקון שלנו נועדו לחקות את התחושה של החזה של אמא. כששאלנו הורים כיצד מגיבים להם הקטנים שלהם, 98% בממוצע אמרו שהתינוקות שלהם מקבלים את מוצצי Avent Ultra של פיליפס.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. חלקי פלסטיק קשיחים למעט פטמת סיליקון (גישת איזון מסה).

  2. מבוסס על תוצאות מבדק צרכנים שנערך בארה"ב (2023, n=201).

  3. מבחן צרכנים בארה"ב 2023 מאשר 98% תפיסת פטמה בפטמת Avent מבית פיליפס בעלת מרקם המשמשת במוצצי האולטרה שלנו (n=201).

  4. לעומת שיטות עיקור מסורתיות (הרתחה) למוצצים.

  5. מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.