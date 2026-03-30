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  • המוצץ הרך ביותר שלנו לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר שלנו לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר שלנו לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר שלנו לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר שלנו לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר שלנו לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר שלנו לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר שלנו לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר שלנו לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר שלנו לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר שלנו לעור הרגיש של תינוקכם
  • המוצץ הרך ביותר שלנו לעור הרגיש של תינוקכם

Philips Avent ultra softמוצץ

SCF091/03

המוצץ הרך ביותר שלנו לעור הרגיש של תינוקכם
טפחו את העור העדין עם המוצץ הרך במיוחד של Philips Avent. המגן הרך והגמיש במיוחד* מתאים את עצמו לצורת הלחיים של תינוקכם, משאיר פחות סימנים על העור ופחות מגרה אותו.
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פחות סימנים על העור ופחות גירוי בעור

המוצץ הרך ביותר שלנו לעור הרגיש של תינוקכם

  • גמיש ורך ביותר

  • אורתודונטים ונטולי ביספנול A

  • 2 באריזה

  • 0 – 6 חודשים

מגן רך וגמיש

מגן רך וגמיש

עור של תינוק זקוק לטיפול ביתר זהירות. טכנולוגיית המעטה שלנו מאפשרת למוצץ הזה לעקוב אחר הקימורים הטבעיים של פני התינוק. תינוקך יחווה פחות סימנים על העור ופחות גירויים בלחיים.

98% אימוץ פטמה*

98% אימוץ פטמה*

כששאלנו הורים כיצד התינוקות שלהם מגיבים לפטמות הסיליקון בעלות המרקם הרך שלנו, 98% בממוצע אמרו שהתינוק שלהם מאמץ את מוצצי ultra soft ו-ultra air של Philips Avent.

מעטה מעוגל

מעטה מעוגל

המעטה המעוגל שלנו ממזער את הלחץ על הלחיים של התינוק לקבלת עדינות נוספת לעור.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בבדיקות צרכנים שנערכו בשנים 2016–2017 בארה"ב נמצאה תפיסת פטמה בשיעור של 98% בפטמה Philips Avent המשמשת במוצרי ultra air ו-ultra soft.

  2. מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.

  3. 85% מהאימהות שהשתתפו במחקר סבורות כי מוצר זה רך יותר משמונה דגמים דומים ממותגים מובילים, מחקר עצמאי, ארה"ב פבר' 2017