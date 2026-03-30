אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
SCF091/03
גמיש ורך ביותר
אורתודונטים ונטולי ביספנול A
2 באריזה
0 – 6 חודשים
עור של תינוק זקוק לטיפול ביתר זהירות. טכנולוגיית המעטה שלנו מאפשרת למוצץ הזה לעקוב אחר הקימורים הטבעיים של פני התינוק. תינוקך יחווה פחות סימנים על העור ופחות גירויים בלחיים.
כששאלנו הורים כיצד התינוקות שלהם מגיבים לפטמות הסיליקון בעלות המרקם הרך שלנו, 98% בממוצע אמרו שהתינוק שלהם מאמץ את מוצצי ultra soft ו-ultra air של Philips Avent.
המעטה המעוגל שלנו ממזער את הלחץ על הלחיים של התינוק לקבלת עדינות נוספת לעור.
בבדיקות צרכנים שנערכו בשנים 2016–2017 בארה"ב נמצאה תפיסת פטמה בשיעור של 98% בפטמה Philips Avent המשמשת במוצרי ultra air ו-ultra soft.
מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.
85% מהאימהות שהשתתפו במחקר סבורות כי מוצר זה רך יותר משמונה דגמים דומים ממותגים מובילים, מחקר עצמאי, ארה"ב פבר' 2017