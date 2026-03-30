המוצץ הרך ביותר שלנו לעור הרגיש של תינוקכם

טפחו את העור העדין עם המוצץ הרך במיוחד של Philips Avent. המגן הרך והגמיש במיוחד* מתאים את עצמו לצורת הלחיים של תינוקכם, משאיר פחות סימנים על העור ופחות מגרה אותו.