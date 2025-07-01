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  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש

Philips Avent Schnullerultra soft

SCF092/06

עדין במיוחד לעור רגיש

טיפול פרימיום לעור רגיש עם מגן גמיש. 9 מתוך 10 הורים מסכימים: לתינוק אין גירוי בעור לאחר שהתחיל להשתמש במוצץ רך במיוחד.** ההקלה תמיד בהישג יד, לא משנה מי מטפל בתינוק. כעת 80% על בסיס צמחי.*

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מעוצב להפחתת גירוי בעור**

עדין במיוחד לעור רגיש

  • לעור רגיש

  • נטול BPA

  • מארז של 1, מבוסס 80% צמחים*

  • 0 – 6 חודשים

מגן רך וגמיש המפחית גירוי**

מגן רך וגמיש המפחית גירוי**

עור התינוק זקוק להגנה מיוחדת. טכנולוגיית מגן רך עוקבת אחר הקימורים הטבעיים של הפנים של תינוקך, כך שהם חווים פחות סימני עור ופחות גירוי**. המגן המעוגל שלנו ממזער לחץ על הלחיים, לרכות נוספת.

פטמת סיליקון אורתודונטית המעוצבת להתפתחות הפה הטבעית

פטמת סיליקון אורתודונטית המעוצבת להתפתחות הפה הטבעית

הפטמות האורתודנטיות שלנו מעוצבות באמצעות סיליקון רך כדי לתמוך בתנועות טבעיות של שרירי הפה ולסייע בצמצום הסיכון לליקוי סגר. הפטמה עם הצוואר הצאר מעוצבת להפחתת הלחץ בין הלשון והחך. מוצצי Ultra של Philips Avent מוכרים באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation. הם עשויים מ-100% סיליקון באיכות מזון, והם עמידים יותר מפטמות גומי (לטקס) ללא BPA, BPS, פתלט, PVC ופחמימנים ארומטיים פוליציקליים.

אהוב על התינוקות עם 98% תפיסת פטמה***

אהוב על התינוקות עם 98% תפיסת פטמה***

פטמות הסיליקון שלנו נועדו לחקות את התחושה של החזה של אמא. כששאלנו הורים כיצד מגיבים להם הקטנים שלהם, 98% בממוצע אמרו שהתינוקות שלהם מקבלים את מוצצי Avent Ultra של פיליפס.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. חלקי פלסטיק קשיחים למעט פטמת סיליקון (גישת איזון מסה).

  2. 87% הסכימו שהתינוק שלהם לא חווה גירוי בעור לאחר תחילת השימוש ב-Avent Ultra Soft של פיליפס (2023, ‏n=201).

  3. מבחן צרכנים בארה"ב 2023 מאשר 98% תפיסת פטמה בפטמת Avent מבית פיליפס בעלת מרקם המשמשת במוצצי האולטרה שלנו (n=201).

  4. לעומת שיטות עיקור מסורתיות (הרתחה) למוצצים.

  5. מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.