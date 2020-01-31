אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
SCF093/06
עדין במיוחד לעור רגיש
טיפול פרימיום לעור רגיש עם מגן גמיש. 9 מתוך 10 הורים מסכימים: לתינוק אין גירוי בעור לאחר שהתחיל להשתמש במוצץ רך במיוחד.** ההקלה תמיד בהישג יד, לא משנה מי מטפל בתינוק. כעת 80% על בסיס צמחי.*
לעור רגיש
נטול BPA
מארז של 2, מבוסס 80% צמחים*
לגילאי 18 חודשים ומעלה עם פטמה מוצקה במיוחד
עור התינוק זקוק להגנה מיוחדת. טכנולוגיית מגן רך עוקבת אחר הקימורים הטבעיים של הפנים של תינוקך, כך שהם חווים פחות סימני עור ופחות גירוי**. המגן המעוגל שלנו ממזער לחץ על הלחיים, לרכות נוספת.
הפטמות האורתודנטיות שלנו מעוצבות באמצעות סיליקון רך כדי לתמוך בתנועות טבעיות של שרירי הפה ולסייע בצמצום הסיכון לליקוי סגר. הפטמה עם הצוואר הצאר מעוצבת להפחתת הלחץ בין הלשון והחך. מוצצי Ultra של Philips Avent מוכרים באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation. הם עשויים מ-100% סיליקון באיכות מזון, והם עמידים יותר מפטמות גומי (לטקס) ללא BPA, BPS, פתלט, PVC ופחמימנים ארומטיים פוליציקליים.
המוצצים שלנו מעוצבים באופן שמקל על מיקום הלשון הטבעי, דבר החשוב להתפתחות דיבור בריאה ככל שהתינוק שלך גדל. הם מוצקים במיוחד, כדי לנחם את התינוק בימי צמיחת השיניים. פטמת הסיליקון בעלת המרקם שלנו נועדה לדמות את תחושת השד של האם.
חלקי פלסטיק קשיחים למעט פטמת סיליקון (גישת איזון מסה).
87% הסכימו שהתינוק שלהם לא חווה גירוי בעור לאחר תחילת השימוש ב-Avent Ultra Soft של פיליפס (2023, n=201).
מבחן צרכנים בארה"ב 2023 מאשר 98% תפיסת פטמה בפטמת Avent מבית פיליפס בעלת מרקם המשמשת במוצצי האולטרה שלנו (n=201).
לעומת שיטות עיקור מסורתיות (הרתחה) למוצצים.
מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.