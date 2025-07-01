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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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SCF094/04
עדין במיוחד לעור רגיש
טיפול פרימיום לעור רגיש עם מגן גמיש. 9 מתוך 10 הורים מסכימים: לתינוק אין גירוי בעור לאחר שהתחיל להשתמש במוצץ רך במיוחד.** ההקלה תמיד בהישג יד, לא משנה מי מטפל בתינוק. כעת 80% על בסיס צמחי.*
Glow-in-the-dark cap
נטול BPA
מארז של 2, מבוסס 80% צמחים*
6 – 18 חודשים
עור התינוק זקוק להגנה מיוחדת. טכנולוגיית מגן רך עוקבת אחר הקימורים הטבעיים של הפנים של תינוקך, כך שהם חווים פחות סימני עור ופחות גירוי**. המגן המעוגל שלנו ממזער לחץ על הלחיים, לרכות נוספת.
הפטמות האורתודנטיות שלנו מעוצבות באמצעות סיליקון רך כדי לתמוך בתנועות טבעיות של שרירי הפה ולסייע בצמצום הסיכון לליקוי סגר. הפטמה עם הצוואר הצאר מעוצבת להפחתת הלחץ בין הלשון והחך. מוצצי Ultra של Philips Avent מוכרים באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation. הם עשויים מ-100% סיליקון באיכות מזון, והם עמידים יותר מפטמות גומי (לטקס) ללא BPA, BPS, פתלט, PVC ופחמימנים ארומטיים פוליציקליים.
פטמות הסיליקון שלנו נועדו לחקות את התחושה של החזה של אמא. כששאלנו הורים כיצד מגיבים להם הקטנים שלהם, 98% בממוצע אמרו שהתינוקות שלהם מקבלים את מוצצי Avent Ultra של פיליפס.
חלקי פלסטיק קשיחים למעט פטמת הסיליקון (גישת איזון מסה)
87% הסכימו שהתינוק שלהם לא חווה גירוי בעור לאחר תחילת השימוש ב-Avent Ultra Soft של Philips (2023, n=201)
מבחן צרכנים בארה"ב 2023 מאשר 98% תפיסת פטמה בפטמת Avent מבית Philips בעלת מרקם המשמשת במוצצי ultra שלנו (n=201)
לעומת שיטות חיטוי מסורתיות (הרתחה) למוצצים
מטעמי היגיינה, יש להחליף את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש