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  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש
  • עדין במיוחד לעור רגיש

Philips Avent PacifierNighttime רך במיוחד

SCF094/05

עדין במיוחד לעור רגיש

טיפול פרימיום לעור רגיש עם מגן גמיש. 9 מתוך 10 הורים מסכימים: לתינוק אין גירוי בעור לאחר שהתחיל להשתמש במוצץ רך במיוחד.** ההקלה תמיד בהישג יד, לא משנה מי מטפל בתינוק. כעת 80% על בסיס צמחי.*

הצג את כל היתרונות

קל לאיתור בחושך

עדין במיוחד לעור רגיש

  • Glow-in-the-dark cap

  • נטול BPA

  • מארז של 2, מבוסס 80% צמחים*

  • לגילאי 18 חודשים ומעלה עם פטמה מוצקה במיוחד

מגן רך וגמיש המפחית גירוי**

מגן רך וגמיש המפחית גירוי**

עור התינוק זקוק להגנה מיוחדת. טכנולוגיית מגן רך עוקבת אחר הקימורים הטבעיים של הפנים של תינוקך, כך שהם חווים פחות סימני עור ופחות גירוי**. המגן המעוגל שלנו ממזער לחץ על הלחיים, לרכות נוספת.

פטמת סיליקון אורתודונטית המעוצבת להתפתחות הפה הטבעית

פטמת סיליקון אורתודונטית המעוצבת להתפתחות הפה הטבעית

הפטמות האורתודנטיות שלנו מעוצבות באמצעות סיליקון רך כדי לתמוך בתנועות טבעיות של שרירי הפה ולסייע בצמצום הסיכון לליקוי סגר. הפטמה עם הצוואר הצאר מעוצבת להפחתת הלחץ בין הלשון והחך. מוצצי Ultra של Philips Avent מוכרים באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation. הם עשויים מ-100% סיליקון באיכות מזון, והם עמידים יותר מפטמות גומי (לטקס) ללא BPA, BPS, פתלט, PVC ופחמימנים ארומטיים פוליציקליים.

פטמה מוצקה במיוחד לשיניים בריאות

פטמה מוצקה במיוחד לשיניים בריאות

המוצצים שלנו מעוצבים באופן שמקל על מיקום הלשון הטבעי, דבר החשוב להתפתחות דיבור בריאה ככל שהתינוק שלך גדל. הם מוצקים במיוחד, כדי לנחם את התינוק בימי צמיחת השיניים. פטמת הסיליקון בעלת המרקם שלנו נועדה לדמות את תחושת השד של האם.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. חלקי פלסטיק קשיחים למעט פטמת הסיליקון (גישת איזון מסה)

  2. 87% הסכימו שהתינוק שלהם לא חווה גירוי בעור לאחר תחילת השימוש ב-Avent Ultra Soft של Philips (2023, ‏n=201)

  3. בהשוואה לשיטות חיטוי מסורתיות (הרתחה) למוצצים

  4. מטעמי היגיינה, יש להחליף את המוצצים לאחר 4 שבועות של שימוש