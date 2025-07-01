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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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SCF099/27
התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת
מוצצי Philips Avent Soothie Heart רכים, גמישים ולא יתקלו באף של התינוק. עיצוב מקשה אחת בסיליקון ברמה רפואית עם מארז רב פעמי העשוי מ-90% חומרים צמחיים.*
דגם מיחידת סיליקון אחת
נטול BPA
2 באריזה
0 – 6 חודשים
המגן בצורת לב עוקב אחרי תווי הפנים הטבעיים של התינוק/ת ומייצר נוחות מרבית, בלי להתנגש באף הקטן.
דגם עמיד מיחידה אחת, עשוי מסיליקון רפואי גמיש בלבד. צוות המומחים שלנו יצר אותו במיוחד עבור תינוקות בגיל 0-6 חודשים.
ל-Soothie יש פטמה סימטרית ועגולה שתוכננה להתאים באופן אנטומי בפה התינוק ולעזור להפחית את הלחץ בין הלשון לפה. Philips Avent Soothie מוכר באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation.
גישת איזון מסה.
לכל מוצרי Soothies שלנו יש את אותה צורת פטמה ועיצוב מקשה אחת, והן מגיעות עם מגוון צורות מגן, כולל אלו המופצות בבתי חולים בארה"ב.
בהשוואה לשיטות עיקור מסורתיות (הרתחה) למוצצים.
מטעמי היגיינה, יש להחליף את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.