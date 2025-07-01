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  • תמונה חלופית של המוצר
  • תמונה חלופית של המוצר
  • תמונת המוצר בשימוש
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  • צילום מוצר יחיד
  • תמונת המוצר העיקרי בשימוש
  • תמונת המוצר מקדימה
  • תמונה חלופית של המוצר
  • תמונה חלופית של המוצר
  • תמונה חלופית של המוצר
  • תמונה חלופית של המוצר
  • תמונה חלופית של המוצר
  • תמונה חלופית של המוצר
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Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת

מוצצי Philips Avent Soothie Heart רכים, גמישים ולא יתקלו באף של התינוק. עיצוב מקשה אחת בסיליקון ברמה רפואית עם מארז רב פעמי העשוי מ-90% חומרים צמחיים.*

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מוצץ סיליקון גמיש ברמה רפואית

התאמה נוחה לקווים הטבעיים של פני התינוק/ת

  • דגם מיחידת סיליקון אחת

  • נטול BPA

  • 2 באריזה

  • 0 – 6 חודשים

מותאם לקימורי הפנים, לנוחות התינוק

מותאם לקימורי הפנים, לנוחות התינוק

המגן בצורת לב עוקב אחרי תווי הפנים הטבעיים של התינוק/ת ומייצר נוחות מרבית, בלי להתנגש באף הקטן.

דגם מיחידה אחת, 100% סיליקון רפואי

דגם מיחידה אחת, 100% סיליקון רפואי

דגם עמיד מיחידה אחת, עשוי מסיליקון רפואי גמיש בלבד. צוות המומחים שלנו יצר אותו במיוחד עבור תינוקות בגיל 0-6 חודשים.

פטמה סימטרית ועגולה

פטמה סימטרית ועגולה

ל-Soothie יש פטמה סימטרית ועגולה שתוכננה להתאים באופן אנטומי בפה התינוק ולעזור להפחית את הלחץ בין הלשון לפה. Philips Avent Soothie מוכר באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. גישת איזון מסה.

  2. לכל מוצרי Soothies שלנו יש את אותה צורת פטמה ועיצוב מקשה אחת, והן מגיעות עם מגוון צורות מגן, כולל אלו המופצות בבתי חולים בארה"ב.

  3. בהשוואה לשיטות עיקור מסורתיות (הרתחה) למוצצים.

  4. מטעמי היגיינה, יש להחליף את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.