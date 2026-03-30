מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • נקו וטפלו בקלות במוצרי ההאכלה של תינוקכם
  • נקו וטפלו בקלות במוצרי ההאכלה של תינוקכם
  • נקו וטפלו בקלות במוצרי ההאכלה של תינוקכם
  • נקו וטפלו בקלות במוצרי ההאכלה של תינוקכם

הופסק

Philips Aventמברשת לבקבוק ולפטמה

SCF145/06

נקו וטפלו בקלות במוצרי ההאכלה של תינוקכם
מברשת הבקבוק של Philips Avent כוללת מברשת בעיצוב מעוקל במיוחד וקצה ידית מעוצב לניקוי יעיל של כל סוגי הבקבוקים, הפטמות וציוד ההאכלה. הזיפים העמידים בצפיפות גבוהה מנקים באופן בטוח ללא שריטות.
הצג את כל היתרונות
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

המותג מומלץ על ידי אמהות ברחבי העולם1

מברשת ניקוי של Avent

נקו וטפלו בקלות במוצרי ההאכלה של תינוקכם

  • אביזרים לבקבוק

מברשת בקבוקים עם ראש מעוקל לניקוי יעיל ונוח

מברשת בקבוקים עם ראש מעוקל לניקוי יעיל ונוח

מברשת ניקוי עם ראש מברשת מעוקל וזנב מחודד וייחודי, כדי להגיע לפינות של בקבוקים מכל הסוגים, פטמות וציוד האכלה, להבטחת ניקוי יסודי.

עיצוב מיוחד של קצה הידית

מברשת ניקוי עם ראש מברשת מעוקל וזנב מחודד וייחודי, המאפשרים להגיע לכל פינה בבקבוקים עם צוואר רחב. הקצה המעקול מאפשר לנקות גם את החלק הפנימי של הפטמות.

שערות המברשת עמידות וצפופות לניקוי יסודי

שערות המברשת עמידות וצפופות לניקוי יסודי של כל הבקבוקים, הפטמות ושאר אביזרי ההזנה

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 