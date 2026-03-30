עיצוב מיוחד של קצה הידית

מברשת ניקוי עם ראש מברשת מעוקל וזנב מחודד וייחודי, המאפשרים להגיע לכל פינה בבקבוקים עם צוואר רחב. הקצה המעקול מאפשר לנקות גם את החלק הפנימי של הפטמות.