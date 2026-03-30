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הופסק
SCF145/06
אביזרים לבקבוק
מברשת ניקוי עם ראש מברשת מעוקל וזנב מחודד וייחודי, כדי להגיע לפינות של בקבוקים מכל הסוגים, פטמות וציוד האכלה, להבטחת ניקוי יסודי.
מברשת ניקוי עם ראש מברשת מעוקל וזנב מחודד וייחודי, המאפשרים להגיע לכל פינה בבקבוקים עם צוואר רחב. הקצה המעקול מאפשר לנקות גם את החלק הפנימי של הפטמות.
שערות המברשת עמידות וצפופות לניקוי יסודי של כל הבקבוקים, הפטמות ושאר אביזרי ההזנה
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.