עוצב לפי צורכי הנוחות היומיומיים של תינוקכם

תנו מענה לצרכים החיוניים של תינוקכם בכל שעות היממה עם המוצץ הקלאסי של Philips Avent. הפטמה המתקפלת שלנו, הזמינה במגוון צבעים, מעוצבה עבור ההתפתחות הטבעית של תינוקכם.