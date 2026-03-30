אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
SCF169/35
לנוחות אופטימלית
0 – 6 חודשים
אורתודונטים ונטולי ביספנול A
2 באריזה
תינוקות יודעים מה הם אוהבים! שאלנו אמהות איך התינוקות שלהן מגיבים לפטמות Philips Avent, ו-9 מתוך 10 תינוקות מאמצים את המוצצים שלנו.*
לפטמת הסיליקון המתקפלת שלנו יש צורה סימטרית המתאימה לצורת החך, השיניים והחניכיים של תינוקכם כאשר הוא גדל.
תוכלו להיות בטוחים שהנוחות של תינוקכם נמצא בידיים טובות. מוצץ זה יוצר במפעל עטור הפרסים שלנו בבריטניה.*
מותג המוצצים מספר 1 בעולם
מטעמי היגיינה, החליפי את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש
המגוון שלנו תומך באימהות ובתינוקות בכל שלב התפתחותי
נבדק באופן מקוון עם 100 אימהות, בבריטניה בשנת 2012
יצרן השנה לשנת 2014