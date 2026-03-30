עוצב לצורכי הנוחות היומיומיים של תינוקכם

תנו מענה לצורכי ההרגעה החיוניים של תינוקך בכל שעות היממה עם המוצץ הקלאסי של Philips Avent. הפטמה המתקפלת שלנו, הזמינה במגוון צבעים, מכבדת את התפתחות הפה הטבעית של תינוקך.