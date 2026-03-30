אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
SCF169/47
לנוחות אופטימלית
6 – 18 חודשים
אורתודונטים ונטולי ביספנול A
2 באריזה
לפטמת הסיליקון המתקפלת שלנו יש צורה סימטרית המתאימה לצורת החך, השיניים והחניכיים של תינוקכם כאשר הוא גדל.
תוכלו להיות בטוחים שהנוחות של תינוקכם נמצא בידיים טובות. מוצץ זה יוצר במפעל עטור הפרסים שלנו בבריטניה.*
ידית האבטחה שלנו מאפשרת לכם להסיר בקלות את המוצץ של תינוקכם בכל עת. אפילו ידיים קטנות יכולות לאחוז בו!
מותג המוצצים מספר 1 בעולם
מטעמי היגיינה, החליפי את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש
המגוון שלנו תומך באימהות ובתינוקות בכל שלב התפתחותי
יצרן השנה לשנת 2014