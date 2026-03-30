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  • עוצב לצורכי הנוחות היומיומיים של תינוקכם
  • עוצב לצורכי הנוחות היומיומיים של תינוקכם
  • עוצב לצורכי הנוחות היומיומיים של תינוקכם
  • עוצב לצורכי הנוחות היומיומיים של תינוקכם
  • עוצב לצורכי הנוחות היומיומיים של תינוקכם
  • עוצב לצורכי הנוחות היומיומיים של תינוקכם
  • עוצב לצורכי הנוחות היומיומיים של תינוקכם
  • עוצב לצורכי הנוחות היומיומיים של תינוקכם
  • עוצב לצורכי הנוחות היומיומיים של תינוקכם
  • עוצב לצורכי הנוחות היומיומיים של תינוקכם

הופסק

Philips Aventמוצץ Classic

SCF169/47

עוצב לצורכי הנוחות היומיומיים של תינוקכם
תנו מענה לצורכי ההרגעה החיוניים של תינוקך בכל שעות היממה עם המוצץ הקלאסי של Philips Avent. הפטמה המתקפלת שלנו, הזמינה במגוון צבעים, מכבדת את התפתחות הפה הטבעית של תינוקך.
הצג את כל היתרונות

מוצץ בעל עיצובים בצבעים בהירים

עוצב לצורכי הנוחות היומיומיים של תינוקכם

  • לנוחות אופטימלית

  • 6 – 18 חודשים

  • אורתודונטים ונטולי ביספנול A

  • 2 באריזה

עוצבה עבור ההתפתחות הטבעית של הפה

עוצבה עבור ההתפתחות הטבעית של הפה

לפטמת הסיליקון המתקפלת שלנו יש צורה סימטרית המתאימה לצורת החך, השיניים והחניכיים של תינוקכם כאשר הוא גדל.

מיוצר במפעל עטור הפרסים שלנו בבריטניה

מיוצר במפעל עטור הפרסים שלנו בבריטניה

תוכלו להיות בטוחים שהנוחות של תינוקכם נמצא בידיים טובות. מוצץ זה יוצר במפעל עטור הפרסים שלנו בבריטניה.*

ידית אבטחה להסרה קלה

ידית אבטחה להסרה קלה

ידית האבטחה שלנו מאפשרת לכם להסיר בקלות את המוצץ של תינוקכם בכל עת. אפילו ידיים קטנות יכולות לאחוז בו!

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מותג המוצצים מספר 1 בעולם

  2. מטעמי היגיינה, החליפי את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש

  3. המגוון שלנו תומך באימהות ובתינוקות בכל שלב התפתחותי

  4. יצרן השנה לשנת 2014