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  • מעודד את פעולת היניקה הטבעית
  • מעודד את פעולת היניקה הטבעית
  • מעודד את פעולת היניקה הטבעית
  • מעודד את פעולת היניקה הטבעית
  • מעודד את פעולת היניקה הטבעית
  • מעודד את פעולת היניקה הטבעית
  • מעודד את פעולת היניקה הטבעית
  • מעודד את פעולת היניקה הטבעית
  • מעודד את פעולת היניקה הטבעית
  • מעודד את פעולת היניקה הטבעית
  • מעודד את פעולת היניקה הטבעית
  • מעודד את פעולת היניקה הטבעית

הופסק

Philips Aventמוצץ Soothie

SCF194/04

מעודד את פעולת היניקה הטבעית
מוצץ ה- Soothie של Philips Avent מספק לכם דרך נוספת לחיבור עם התינוק כשהעיצוב הייחודי שלו המצץ העשוי מיחידה אחת מאפשר לכם להעניק נוחות כמו של האצבע שלכם. מוצץ ה- Soothie , מיוצר מסיליקון ברמה רפואית, וקל לניקוי.
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סיליקון גמיש ברמה רפואית

מעודד את פעולת היניקה הטבעית

  • מעוצב מיחידת סיליקון אחת

  • 3 – 18 חודשים

  • אורתודונטים ונטולי ביספנול A

  • 2 באריזה

מחולק בבתי חולים בארה"ב

מחולק בבתי חולים בארה"ב

מטפלים רפואיים בוטחים במוצצי Soothie להרגעת יילודים, ומחולקים בבתי חולים בארה"ב.*

עיצוב ייחודי התומך בחיבור הטבעי לתינוקכם

עיצוב ייחודי התומך בחיבור הטבעי לתינוקכם

צורות Soothie שונות מעט מהמוצצים האחרים שלנו. הצורה הייחודית שלו מאפשרת לכם להכניס את האצבי לפטמה כדי שתוכלו להתחבר לתינוקכם ולעזור לו למצוץ.

עוצבה עבור ההתפתחות הטבעית של הפה

עוצבה עבור ההתפתחות הטבעית של הפה

לפטמת הסיליקון המתקפלת שלנו יש צורה סימטרית המכבדת את צורת החך, השיניים והחניכיים של תינוקכם כאשר הוא גדל.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש

  2. מותג המוצצים מספר 1 בעולם

  3. המגוון שלנו תומך באימהות ובתינוקות בכל שלב התפתחותי

  4. למוצץ Soothie זה יש פטמה באותה צורה והוא עשוי מאותו חומר כמו הדגם בארה"ב, אך יש לו מעטה בצורה שונה.