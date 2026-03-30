מעודד את פעולת היניקה הטבעית

מוצץ ה- Soothie של Philips Avent מספק לכם דרך נוספת לחיבור עם התינוק כשהעיצוב הייחודי שלו המצץ העשוי מיחידה אחת מאפשר לכם להעניק נוחות כמו של האצבע שלכם. מוצץ ה- Soothie , מיוצר מסיליקון ברמה רפואית, וקל לניקוי.