אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
SCF194/04
מעוצב מיחידת סיליקון אחת
3 – 18 חודשים
אורתודונטים ונטולי ביספנול A
2 באריזה
מטפלים רפואיים בוטחים במוצצי Soothie להרגעת יילודים, ומחולקים בבתי חולים בארה"ב.*
צורות Soothie שונות מעט מהמוצצים האחרים שלנו. הצורה הייחודית שלו מאפשרת לכם להכניס את האצבי לפטמה כדי שתוכלו להתחבר לתינוקכם ולעזור לו למצוץ.
לפטמת הסיליקון המתקפלת שלנו יש צורה סימטרית המכבדת את צורת החך, השיניים והחניכיים של תינוקכם כאשר הוא גדל.
מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש
מותג המוצצים מספר 1 בעולם
המגוון שלנו תומך באימהות ובתינוקות בכל שלב התפתחותי
למוצץ Soothie זה יש פטמה באותה צורה והוא עשוי מאותו חומר כמו הדגם בארה"ב, אך יש לו מעטה בצורה שונה.