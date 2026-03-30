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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
SCF281/02
מחסל 99.9% מהחיידקים המזיקים.
מחטא ב-2 דקות
מתאים ל-4 בקבוקי Philips Avent
מתאים למרבית תנורי המיקרוגל
סטריליזטור למיקרוגל יכול לשמש לחיטוי בקבוקים לתינוק ומוצרים אחרים ב-2 דקות בלבד, מחסל 99.9% מהחיידקים והבקטריות. משכו המדויק של המחזור תלוי כמובן בהספק תנור המיקרוגל שלכם. 2 דקות בהספק של 1200-1850 ואט, 4 דקות בהספק של 850-1100 ואט, 6 דקות בהספק של 500-800 ואט.
סטריליזטור למיקרוגל הוכח כמחסל 99.9% מהחיידקים והבקטריות.
התכולה נשארת סטרילית למשך עד 24 שעות, אם לא פותחים את המכסה.
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.