סטריליזטור למיקרוגל

סטריליזטור למיקרוגל של Philips Avent הוא בחירה נהדרת לסטריליזציה יעילה ומהירה בבית או בחוץ. ניתן לבצע סטריליזציה של עד 4 בקבוקים או מוצרים של Philips Avent במקביל, עם חיסול של 99.9% מהחיידקים ב-2 דקות בלבד.