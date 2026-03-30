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  • סטריליזטור למיקרוגל
  • סטריליזטור למיקרוגל
  • סטריליזטור למיקרוגל
  • סטריליזטור למיקרוגל
  • סטריליזטור למיקרוגל
  • סטריליזטור למיקרוגל
  • סטריליזטור למיקרוגל
  • סטריליזטור למיקרוגל

הופסק

Philips Aventסטריליזטור למיקרוגל

SCF281/02

סטריליזטור למיקרוגל
סטריליזטור למיקרוגל של Philips Avent הוא בחירה נהדרת לסטריליזציה יעילה ומהירה בבית או בחוץ. ניתן לבצע סטריליזציה של עד 4 בקבוקים או מוצרים של Philips Avent במקביל, עם חיסול של 99.9% מהחיידקים ב-2 דקות בלבד.
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מותג המומלץ על-ידי אימהות בכל העולם1

לשימוש בבית או מחוץ לבית

סטריליזטור למיקרוגל

  • מחסל 99.9% מהחיידקים המזיקים.

  • מחטא ב-2 דקות

  • מתאים ל-4 בקבוקי Philips Avent

  • מתאים למרבית תנורי המיקרוגל

סטריליזטור למיקרוגל. מוכן ב-2 דקות בלבד

סטריליזטור למיקרוגל. מוכן ב-2 דקות בלבד

סטריליזטור למיקרוגל יכול לשמש לחיטוי בקבוקים לתינוק ומוצרים אחרים ב-2 דקות בלבד, מחסל 99.9% מהחיידקים והבקטריות. משכו המדויק של המחזור תלוי כמובן בהספק תנור המיקרוגל שלכם. 2 דקות בהספק של 1200-1850 ואט, 4 דקות בהספק של 850-1100 ואט, 6 דקות בהספק של 500-800 ואט.

מחסל 99.9% מהחיידקים והבקטריות

מחסל 99.9% מהחיידקים והבקטריות

סטריליזטור למיקרוגל הוכח כמחסל 99.9% מהחיידקים והבקטריות.

התכולה נשארת סטרילית למשך עד 24 שעות

התכולה נשארת סטרילית למשך עד 24 שעות

התכולה נשארת סטרילית למשך עד 24 שעות, אם לא פותחים את המכסה.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 