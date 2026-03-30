סטריליזטור בעיצוב מודולרי 3 ב-1

העיצוב המודולרי הייחודי של הסטריליזטור מאפשר לך להתאים את הבקבוקים והאביזרים בצורה גמישה, ולארגן אותם בקלות. לכן מילוי וריקון הסטריליזטור מתבצעים בנוחות מרבית. הוא גם תופס מעט מאוד מקום במטבח.