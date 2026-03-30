מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • חיטוי נוח ויעיל
  • חיטוי נוח ויעיל
  • חיטוי נוח ויעיל
  • חיטוי נוח ויעיל
  • חיטוי נוח ויעיל
  • חיטוי נוח ויעיל
  • חיטוי נוח ויעיל
  • חיטוי נוח ויעיל
  • חיטוי נוח ויעיל
  • חיטוי נוח ויעיל

הופסק

Philips Aventסטריליזטור אדים חשמלי 3 ב-1

SCF284/02

חיטוי נוח ויעיל
סטריליזטור האדים החשמלי 3 ב-1 של Philips Avent, בעל הגודל המתכוונן, תופס את המקום הקטן ביותר במטבח ועדיין מתאים בצורה מושלמת לפרטים שצריך לחטא, בין שאלה כמה פריטים קטנים או בגודל מלא.
הצג את כל היתרונות
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

מותג המומלץ על-ידי אימהות בכל העולם1

מילוי קל וגמיש

חיטוי נוח ויעיל

  • מחסל 99.9% מהחיידקים המזיקים.

  • מחטא תוך 6 דקות

  • מתאים ל-6 בקבוקי Philips Avent

  • עיצוב מתכוונן 3 ב-1

סטריליזטור בעיצוב מודולרי 3 ב-1

סטריליזטור בעיצוב מודולרי 3 ב-1

העיצוב המודולרי הייחודי של הסטריליזטור מאפשר לך להתאים את הבקבוקים והאביזרים בצורה גמישה, ולארגן אותם בקלות. לכן מילוי וריקון הסטריליזטור מתבצעים בנוחות מרבית. הוא גם תופס מעט מאוד מקום במטבח.

חיטוי טבעי באדים מחסל 99.9% מהחיידקים המזיקים

חיטוי טבעי באדים מחסל 99.9% מהחיידקים המזיקים

הסטריליזטור משתמש באדים טבעיים כדי לחטא בקבוקים לתינוק ומוצרים אחרים. הוא מחסל 99.9% מהחיידקים המזיקים ללא שימוש בכימיקלים, ומעניק לך שלוות נפש מושלמת הודות לסטריליות של הבקבוקים ושאר המוצרים.

מחטא למשך עד 24 שעות, אם לא פותחים את המכסה

מחטא למשך עד 24 שעות, אם לא פותחים את המכסה

הסטריליזטור שומר על תכולתו - בקבוקים לתינוק, משאבות חלב וכד' - סטריליים למשך עד 24 שעות, אם לא פותחים את המכסה.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 