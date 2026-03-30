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אחריות לשנתיים
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הופסק
SCF284/02
מחסל 99.9% מהחיידקים המזיקים.
מחטא תוך 6 דקות
מתאים ל-6 בקבוקי Philips Avent
עיצוב מתכוונן 3 ב-1
העיצוב המודולרי הייחודי של הסטריליזטור מאפשר לך להתאים את הבקבוקים והאביזרים בצורה גמישה, ולארגן אותם בקלות. לכן מילוי וריקון הסטריליזטור מתבצעים בנוחות מרבית. הוא גם תופס מעט מאוד מקום במטבח.
הסטריליזטור משתמש באדים טבעיים כדי לחטא בקבוקים לתינוק ומוצרים אחרים. הוא מחסל 99.9% מהחיידקים המזיקים ללא שימוש בכימיקלים, ומעניק לך שלוות נפש מושלמת הודות לסטריליות של הבקבוקים ושאר המוצרים.
הסטריליזטור שומר על תכולתו - בקבוקים לתינוק, משאבות חלב וכד' - סטריליים למשך עד 24 שעות, אם לא פותחים את המכסה.
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.