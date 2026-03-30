עיקור תוך דקות ואחסון קל

ניתן לעקר עד שישה בקבוקים עם אביזרים תוך 10 דקות בלבד. סטריליזטור הבקבוקים המתקדם הוא דק אבל מרווח, ומשמיד 99.9% מהחיידקים* במהירות וביעילות, כך שתוכלו להאכיל את התינוק בשלווה.