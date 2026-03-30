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  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל
  • עיקור תוך דקות ואחסון קל

Philips Aventמכשיר סטריליזטור לבקבוקי תינוק

SCF291/00

עיקור תוך דקות ואחסון קל
ניתן לעקר עד שישה בקבוקים עם אביזרים תוך 10 דקות בלבד. סטריליזטור הבקבוקים המתקדם הוא דק אבל מרווח, ומשמיד 99.9% מהחיידקים* במהירות וביעילות, כך שתוכלו להאכיל את התינוק בשלווה.
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מותג המומלץ על-ידי אימהות בכל העולם1

חיטוי תוך 10 דקות בלבד

עיקור תוך דקות ואחסון קל

  • בקבוק סטריליזטור

  • מתקדם

אפשר לשכוח מחיידקים מזיקים

אפשר לשכוח מחיידקים מזיקים

תהליך החיטוי עדין, יעיל ונטול כימיקלים עם Philips Avent. כל סטריליזטור משתמש בכוח קיטור טהור – לא פחות ולא יותר – כדי להשמיד 99.9% מהחיידקים המזיקים*.

מחזור חיטוי נמשך רק 10 דקות

מחזור חיטוי נמשך רק 10 דקות

תוכלו לחוות מהירות ובטיחות עם מחזור החיטוי הנמשך רק 10 דקות, שלאחריו המחטא מכבה את עצמו באופן אוטומטי.

עוצב במטרה להפחית את הסיכוי לריחות לא נעימים

עוצב במטרה להפחית את הסיכוי לריחות לא נעימים

מגש הטפטוף החדש שלנו מגן על משטח החימום מפני טפטופי חלב, ומפחית את הסיכוי לריחות לא נעימים.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. תוצאות הבדיקה נמסרו ממעבדה עצמאית.

  2. תיתכן קבלה של האריזה הישנה או האריזה החדשה מבוססת-הנייר במהלך תקופת המעבר