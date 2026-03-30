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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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SCF291/00
בקבוק סטריליזטור
מתקדם
תהליך החיטוי עדין, יעיל ונטול כימיקלים עם Philips Avent. כל סטריליזטור משתמש בכוח קיטור טהור – לא פחות ולא יותר – כדי להשמיד 99.9% מהחיידקים המזיקים*.
תוכלו לחוות מהירות ובטיחות עם מחזור החיטוי הנמשך רק 10 דקות, שלאחריו המחטא מכבה את עצמו באופן אוטומטי.
מגש הטפטוף החדש שלנו מגן על משטח החימום מפני טפטופי חלב, ומפחית את הסיכוי לריחות לא נעימים.
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. תוצאות הבדיקה נמסרו ממעבדה עצמאית.
תיתכן קבלה של האריזה הישנה או האריזה החדשה מבוססת-הנייר במהלך תקופת המעבר