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  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו
  • חטאו, יבשו ואחסנו

Philips Aventסטרליזיטור

SCF293/00

חטאו, יבשו ואחסנו
התכוננו להזנה הבאה של התינוק תוך 40 דקות. Bottle Sterilizer & Dryer Premium משתמש בסילוני אוויר מסונן כדי לייבש בקבוקים לפני הכיבוי. הסטריליזטור מהיר והיגייני, הורג 99.9% מהחיידקים* לשקט נפשי בכל הזנה.
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מותג המומלץ על-ידי אימהות בכל העולם1

חיטוי בקיטור עוצמתי, ייבוש באוויר מסונן

חטאו, יבשו ואחסנו

  • סטריליזטור מחטא ומייבש בקבוקים

  • Premium

אפשר לשכוח מחיידקים מזיקים

אפשר לשכוח מחיידקים מזיקים

תהליך החיטוי עדין, יעיל ונטול כימיקלים עם Philips Avent. כל סטריליזטור משתמש בכוח קיטור טהור – לא פחות ולא יותר – כדי להשמיד 99.9% מהחיידקים המזיקים*.

מחזור חיטוי וייבוש מלא נמשך רק 40 דקות

מחזור חיטוי וייבוש מלא נמשך רק 40 דקות

תוך 40 דקות בלבד, הבקבוקים מוכנים להאכלה הבאה של התינוק שלך. לאחר חיטוי עוצמתי באמצעות קיטור, סילון ממוקד של אוויר מסונן מייבש את הבקבוקים והאביזרים, ומכין אותם לשימוש מידי.

עוצב במטרה להפחית את הסיכוי לריחות לא נעימים

עוצב במטרה להפחית את הסיכוי לריחות לא נעימים

מגש הטפטוף החדש שלנו מגן על משטח החימום מפני טפטופי חלב, ומפחית את הסיכוי לריחות לא נעימים.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. תוצאות הבדיקה נמסרו ממעבדה עצמאית.

  2. תיתכן קבלה של האריזה הישנה או האריזה החדשה מבוססת-הנייר במהלך תקופת המעבר