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SCF293/00
סטריליזטור מחטא ומייבש בקבוקים
Premium
תהליך החיטוי עדין, יעיל ונטול כימיקלים עם Philips Avent. כל סטריליזטור משתמש בכוח קיטור טהור – לא פחות ולא יותר – כדי להשמיד 99.9% מהחיידקים המזיקים*.
תוך 40 דקות בלבד, הבקבוקים מוכנים להאכלה הבאה של התינוק שלך. לאחר חיטוי עוצמתי באמצעות קיטור, סילון ממוקד של אוויר מסונן מייבש את הבקבוקים והאביזרים, ומכין אותם לשימוש מידי.
מגש הטפטוף החדש שלנו מגן על משטח החימום מפני טפטופי חלב, ומפחית את הסיכוי לריחות לא נעימים.
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. תוצאות הבדיקה נמסרו ממעבדה עצמאית.
תיתכן קבלה של האריזה הישנה או האריזה החדשה מבוססת-הנייר במהלך תקופת המעבר