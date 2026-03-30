מחזור חיטוי וייבוש מלא נמשך רק 40 דקות

תוך 40 דקות בלבד, הבקבוקים מוכנים להאכלה הבאה של התינוק שלך. לאחר חיטוי עוצמתי באמצעות קיטור, סילון ממוקד של אוויר מסונן מייבש את הבקבוקים והאביזרים, ומכין אותם לשימוש מידי.