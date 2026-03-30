מוצץ קל ונושם

הרגיעו את תינוקכם עם מוצץ שמאפשר לעור שלו לנשום. ל-Philips Avent ultra air יש חורי אוויר גדולים במיוחד השומרים על עור יבש. המעטה הקליל מתוכנן לאפשר זרימת אוויר מקסימלית. זמין במגוון צבעים ועיצובים.