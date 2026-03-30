אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום

להרגיע באמצעות האוויר. במוצץ ultra air של Philips Avent יש חורי אוויר גדולים במיוחד כדי לשמור על עור התינוק יבש. יש לו כפתור זוהר בחושך כדי שתוכלו לראות אותו כשהאור כבוי. זמין במגוון צבעים ועיצובים.