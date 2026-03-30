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  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום

הופסק

Philips Avent Ultra airמוצץ

SCF376/22

אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
להרגיע באמצעות האוויר. במוצץ ultra air של Philips Avent יש חורי אוויר גדולים במיוחד כדי לשמור על עור התינוק יבש. יש לו כפתור זוהר בחושך כדי שתוכלו לראות אותו כשהאור כבוי. זמין במגוון צבעים ועיצובים.
הצג את כל היתרונות

קל לאיתור בחושך

אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום

  • זוהר בחושך

  • אורתודונטים ונטולי ביספנול A

  • 2 באריזה

  • 6 – 18 חודשים

אפשרו לעור התינוק לנשום

אפשרו לעור התינוק לנשום

חורי אוויר גדולים במיוחד מאווררים את העור של תינוקכם ושומרים עליו יבש בזמן ההרגעה.

זוהר בחושך לטווח ארוך

זוהר בחושך לטווח ארוך

השתמשו בכפתור הזוהר בחושך של ultra air כדי למצוא את המוצץ של תינוקכם במהירות ללא צורך להדליק את האור.

הפטמה עשויה מ-100% סיליקון בדרגת מזון

הפטמה עשויה מ-100% סיליקון בדרגת מזון

אנחנו בוחרים במודע בחומרי סיליקון עבור פטמות ultra soft ו-ultra air שלנו, מאחר שהוא חומר בטוח ונרפה, נמצא בשימוש נרחב ביישומים רפואיים ואינו מכיל כימיקלים מסוכנים, חומרים פעילים אנדוקריניים (למשל BPA) ואלרגנים.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בבדיקות צרכנים שנערכו בשנים 2016–2017 בארה"ב נמצאה תפיסת פטמה בשיעור של 98% בפטמה Philips Avent המשמשת במוצרי ultra air ו-ultra soft.

  2. מטעמי היגיינה, החליפו את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.