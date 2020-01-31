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אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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SCF376/32
Glow-in-the-dark cap
נטול BPA
מארז של 2, מבוסס 80% צמחים*
לגילאי 18 חודשים ומעלה עם פטמה מוצקה במיוחד
החורים במגן מאווררים את עור התינוק, ומשאירים אותו יבש יותר, להרגעה האולטימטיבית.
הפטמות האורתודנטיות שלנו מעוצבות באמצעות סיליקון רך כדי לתמוך בתנועות טבעיות של שרירי הפה ולסייע בצמצום הסיכון לליקוי סגר. הפטמה עם הצוואר הצאר מעוצבת להפחתת הלחץ בין הלשון והחך. מוצצי Ultra של Philips Avent מוכרים באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation. הם עשויים מ-100% סיליקון באיכות מזון, והם עמידים יותר מפטמות גומי (לטקס) ללא BPA, BPS, פתלט, PVC ופחמימנים ארומטיים פוליציקליים.
המוצצים שלנו מעוצבים באופן שמקל על מיקום הלשון הטבעי, דבר החשוב להתפתחות דיבור בריאה ככל שהתינוק שלך גדל. הם מוצקים במיוחד, כדי לנחם את התינוק בימי צמיחת השיניים. פטמת הסיליקון בעלת המרקם שלנו נועדה לדמות את תחושת השד של האם.
חלקי פלסטיק קשיחים למעט פטמת סיליקון (גישת איזון מסה).
מבוסס על תוצאות מבדק צרכנים שנערך בארה"ב (2023, n=201).
בהשוואה לשיטות עיקור מסורתיות (הרתחה) למוצצים.
מטעמי היגיינה, יש להחליף את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.