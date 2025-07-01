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  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום
  • אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום

Philips Avent PacifierUltra Air Nighttime

SCF376/33

אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום

מרגיע ואוורירי עם חורי אוויר גדולים. 9 מתוך 10 הורים מסכימים: מוצצי Philips Avent Ultra Air נוחים לתינוק שלי.** הם גם זוהרים בחושך, כך שתמיד קל ונוח למצוא אותם. כעת 80% על בסיס צמחי.*

הצג את כל היתרונות

קל לאיתור בחושך

אפשרו לעור של הקטנטנים לנשום

  • Glow-in-the-dark cap

  • נטול BPA

  • מארז של 2, מבוסס 80% צמחים*

  • לגילאי 18 חודשים ומעלה עם פטמה מוצקה במיוחד

חורי אוורור גדולים במיוחד מאפשרים לעורו של תינוקכם לנשום

חורי אוורור גדולים במיוחד מאפשרים לעורו של תינוקכם לנשום

החורים במגן מאווררים את עור התינוק, ומשאירים אותו יבש יותר, להרגעה האולטימטיבית.

פטמת סיליקון אורתודונטית המעוצבת להתפתחות הפה הטבעית

פטמת סיליקון אורתודונטית המעוצבת להתפתחות הפה הטבעית

הפטמות האורתודנטיות שלנו מעוצבות באמצעות סיליקון רך כדי לתמוך בתנועות טבעיות של שרירי הפה ולסייע בצמצום הסיכון לליקוי סגר. הפטמה עם הצוואר הצאר מעוצבת להפחתת הלחץ בין הלשון והחך. מוצצי Ultra של Philips Avent מוכרים באופן עצמאי על ידי Oral Health Foundation. הם עשויים מ-100% סיליקון באיכות מזון, והם עמידים יותר מפטמות גומי (לטקס) ללא BPA, BPS, פתלט, PVC ופחמימנים ארומטיים פוליציקליים.

פטמה מוצקה במיוחד לשיניים בריאות

פטמה מוצקה במיוחד לשיניים בריאות

המוצצים שלנו מעוצבים באופן שמקל על מיקום הלשון הטבעי, דבר החשוב להתפתחות דיבור בריאה ככל שהתינוק שלך גדל. הם מוצקים במיוחד, כדי לנחם את התינוק בימי צמיחת השיניים. פטמת הסיליקון בעלת המרקם שלנו נועדה לדמות את תחושת השד של האם.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. חלקי פלסטיק קשיחים למעט פטמת סיליקון (גישת איזון מסה).

  2. מבוסס על תוצאות מבדק צרכנים שנערך בארה"ב (2023, n=201).

  3. בהשוואה לשיטות עיקור מסורתיות (הרתחה) למוצצים.

  4. מטעמי היגיינה, יש להחליף את המוצצים לאחר 4 שבועות שימוש.