בהשראת התינוק. בשביל האמא

עידן חדש של ביטוי עצמי מגיע עם משאבת החלב החשמלית של Philips Avent. האיזון המושלם בין יניקה לגירוי פטמה, בהשראת קצב השתייה הטבעי של התינוק, עם ריפוד רך שמתאים את עצמו בעדינות לגודל הפטמה וצורתה. פרטים נוספים למטה.