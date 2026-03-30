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  • בהשראת התינוק. בשביל האמא
  • בהשראת התינוק. בשביל האמא
  • בהשראת התינוק. בשביל האמא
  • בהשראת התינוק. בשביל האמא
  • בהשראת התינוק. בשביל האמא
  • בהשראת התינוק. בשביל האמא
  • בהשראת התינוק. בשביל האמא
  • בהשראת התינוק. בשביל האמא
  • בהשראת התינוק. בשביל האמא
  • בהשראת התינוק. בשביל האמא
  • בהשראת התינוק. בשביל האמא
  • בהשראת התינוק. בשביל האמא
  • בהשראת התינוק. בשביל האמא
  • בהשראת התינוק. בשביל האמא
  • בהשראת התינוק. בשביל האמא
  • בהשראת התינוק. בשביל האמא

Philips Aventמשאבת חלב חשמלית Premium Plus

SCF394/11

בהשראת התינוק. בשביל האמא
עידן חדש של ביטוי עצמי מגיע עם משאבת החלב החשמלית של Philips Avent. האיזון המושלם בין יניקה לגירוי פטמה, בהשראת קצב השתייה הטבעי של התינוק, עם ריפוד רך שמתאים את עצמו בעדינות לגודל הפטמה וצורתה. פרטים נוספים למטה.
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מותג המומלץ על-ידי אימהות בכל העולם1

טכנולוגיית Natural Motion לזרימת חלב מהירה יותר*

בהשראת התינוק. בשביל האמא

  • כפול

  • Premium Plus

  • סוללה נטענת

  • תצוגת טיימר

טכנולוגיית Natural Motion לזרימת חלב מהירה*

טכנולוגיית Natural Motion לזרימת חלב מהירה*

שאיבת יותר חלב בפחות זמן* בעזרת כרית המגרה את השד להפיק חלב ממש כמו תינוק. הכרית עוברת ללא הפרעה ממצב גירוי למצב שאיבה, ומפעילה על הפטמה את המידה המדויקת של גירוי ויניקה, לקבלת זרימת חלב מרבית. מבוסס על זמן התחלת זרימת חלב (רפלקס פליטת החלב - MER).*

כרית סיליקון רכה בגודל אחיד הניתנת להתאמה

כרית סיליקון רכה בגודל אחיד הניתנת להתאמה

גודל אחיד המתאים לכולן. כיוון שלכל אחת מאיתנו צורה וגודל ייחודיים, כרית הסיליקון נמתחת בעדינות ומתאימה את עצמה לאנטומיה הייחודית שלך. מתאים ל-99.98% מכל גדלי הפטמות* (עד 30 מ"מ).

חשוב למצוא את הפטמה הנכונה

חשוב למצוא את הפטמה הנכונה

אם התינוק שלכם אינו יונק מספיק חלב במהלך ההזנה או אם הוא מסתבך בקבלת החלב, עברו לפטמה עם קצב זרימה גבוה יותר. אם ישנן בעיות הזנה שאינן חולפות, התייעצו עם מומחה בשירותי הבריאות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 

  1. מבוסס על תוצאות זמן התחלת זרימת החלב (זמן עד לרפלקס שחרור החלב - MER) ממחקר קליני שנערך בקרב 20 משתתפות (הולנד, 2019) בהשוואה לתוצאות הזמן של MER (רפלקס שחרור החלב) באמצעות טכנולוגיית שאיבה אחרת של פיליפס ממחקר היתכנות שנערך בקרב 9 משתתפות (הולנד, 2018)

  2. 1)מנגל ואח'. קשיי הנקה, משך הנקה, מדד מסת הגוף של האם (BMI), ואנטומיה של השד: האם הם קשורים?. רפואת הנקה, 2019, (109 משתתפות, ישראל); (2)זימר ואח'. שינויי עור וכאבי פטמה במהלך השבוע הראשון להנקה.

  3. כתב העת Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 משתתפות לבנות, ארה"ב); (3)ראמסיי ואח'. האנטומיה של השד האנושי המניק הוגדרה מחדש באמצעות הדמיית אולטרסאונד, 2005, (28 משתתפות, אוסטרליה).

  4. מבוסס על תוצאות סקר עבור אלף כריות מתוך ניסוי קליני שנערך בקרב 20 משתתפות (הולנד, 2019)

  5. משאבת חלב נטולת ביספנול A: קשורה רק לבקבוק, ולחלקים אחרים הבאים במגע עם חלב אם. בהתאם לתקנת ‏EU ‏10/2011