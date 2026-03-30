אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
SCF394/11
כפול
Premium Plus
סוללה נטענת
תצוגת טיימר
שאיבת יותר חלב בפחות זמן* בעזרת כרית המגרה את השד להפיק חלב ממש כמו תינוק. הכרית עוברת ללא הפרעה ממצב גירוי למצב שאיבה, ומפעילה על הפטמה את המידה המדויקת של גירוי ויניקה, לקבלת זרימת חלב מרבית. מבוסס על זמן התחלת זרימת חלב (רפלקס פליטת החלב - MER).*
גודל אחיד המתאים לכולן. כיוון שלכל אחת מאיתנו צורה וגודל ייחודיים, כרית הסיליקון נמתחת בעדינות ומתאימה את עצמה לאנטומיה הייחודית שלך. מתאים ל-99.98% מכל גדלי הפטמות* (עד 30 מ"מ).
אם התינוק שלכם אינו יונק מספיק חלב במהלך ההזנה או אם הוא מסתבך בקבלת החלב, עברו לפטמה עם קצב זרימה גבוה יותר. אם ישנן בעיות הזנה שאינן חולפות, התייעצו עם מומחה בשירותי הבריאות.
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.
מבוסס על תוצאות זמן התחלת זרימת החלב (זמן עד לרפלקס שחרור החלב - MER) ממחקר קליני שנערך בקרב 20 משתתפות (הולנד, 2019) בהשוואה לתוצאות הזמן של MER (רפלקס שחרור החלב) באמצעות טכנולוגיית שאיבה אחרת של פיליפס ממחקר היתכנות שנערך בקרב 9 משתתפות (הולנד, 2018)
1)מנגל ואח'. קשיי הנקה, משך הנקה, מדד מסת הגוף של האם (BMI), ואנטומיה של השד: האם הם קשורים?. רפואת הנקה, 2019, (109 משתתפות, ישראל); (2)זימר ואח'. שינויי עור וכאבי פטמה במהלך השבוע הראשון להנקה.
כתב העת Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 משתתפות לבנות, ארה"ב); (3)ראמסיי ואח'. האנטומיה של השד האנושי המניק הוגדרה מחדש באמצעות הדמיית אולטרסאונד, 2005, (28 משתתפות, אוסטרליה).
מבוסס על תוצאות סקר עבור אלף כריות מתוך ניסוי קליני שנערך בקרב 20 משתתפות (הולנד, 2019)
משאבת חלב נטולת ביספנול A: קשורה רק לבקבוק, ולחלקים אחרים הבאים במגע עם חלב אם. בהתאם לתקנת EU 10/2011