מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום
  • שאיבה נוחה בכל מקום

Philips Aventמשאבת חלב ידנית

SCF430/01

שאיבה נוחה בכל מקום
תיהנו מהנוחות העדינה של משאבת ההנקה הידנית והניידת מבית Philips AVENT. עם טכנולוגיית Natural Motion, בהשראת פעולת היניקה של התינוק, להשגת זרימת חלב מהירה. ניתן לכוונן בקלות את הוואקום ואת קצב השאיבה. מתאים לרוב סוגי הפטמות.
הצג את כל היתרונות
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

מותג המומלץ על-ידי אימהות בכל העולם1

טכנולוגיית Natural Motion, לזרימת חלב מהירה

שאיבה נוחה בכל מקום

  • הפעלה קלה

מסייע להוציא את החלב במהירות

מסייע להוציא את החלב במהירות

אוגן הסיליקון החדשני - בהשראת פעולת היניקה הייחודית של התינוק - מעורר את הפטמה כדי להתחיל את זרימת החלב, במהירות. להפרשת חלב נוח ויעיל.

כרית רכה בגודל אחיד הניתנת להתאמה

כרית רכה בגודל אחיד הניתנת להתאמה

גודל אחד מתאים לכולן. מכיוון שלכולנו יש צורות ובגדלים שונים, כרית הסיליקון נמתחת בעדינות ומתאימה את עצמה לאנטומיה הייחודית שלך. מתאים ל- 99.98% מכל גדלי הפטמות*(עד 30 מ"מ).

מתאים במיוחד לאמהות השואבות בדרכים

מתאים במיוחד לאמהות השואבות בדרכים

משאבת החלב קטנה וקלת משקל. היא קלה לאחסון ונשיאה, והופכת את השאיבה בתנועה לפשוטה ודיסקרטית יותר.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 

  1. מבוסס על: (1) מנגל ואח'. קשיי הנקה, משך הנקה, מדד מאסת הגוף האימהי, ואנטומיה של השד: האם הם קשורים? רפואת הנקה, 26 באפריל 2019 ((109 משתתפים, ישראל); (2)זימר ואח'. שינויי עור וכאבי פטמה במהלך השבוע הראשון.

  2. כתב העת Obstetric, סיעודי וגינקולוגי, מאי 1993 (20 משתתפים (לבנים), ארה"ב); (3)Ramsay et al. האנטומיה של השד האנושי המניק הוגדרה מחדש עם הדמיית אולטרסאונד, 2005 (28 משתתפים, אוסטרליה).

  3. משאבת חלב נטולת ביספנול A: קשורה רק לבקבוק, ולחלקים אחרים הבאים במגע עם חלב אם. בהתאם לתקנת ‏EU ‏10/2011