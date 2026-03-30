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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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SCF430/01
הפעלה קלה
אוגן הסיליקון החדשני - בהשראת פעולת היניקה הייחודית של התינוק - מעורר את הפטמה כדי להתחיל את זרימת החלב, במהירות. להפרשת חלב נוח ויעיל.
גודל אחד מתאים לכולן. מכיוון שלכולנו יש צורות ובגדלים שונים, כרית הסיליקון נמתחת בעדינות ומתאימה את עצמה לאנטומיה הייחודית שלך. מתאים ל- 99.98% מכל גדלי הפטמות*(עד 30 מ"מ).
משאבת החלב קטנה וקלת משקל. היא קלה לאחסון ונשיאה, והופכת את השאיבה בתנועה לפשוטה ודיסקרטית יותר.
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.
מבוסס על: (1) מנגל ואח'. קשיי הנקה, משך הנקה, מדד מאסת הגוף האימהי, ואנטומיה של השד: האם הם קשורים? רפואת הנקה, 26 באפריל 2019 ((109 משתתפים, ישראל); (2)זימר ואח'. שינויי עור וכאבי פטמה במהלך השבוע הראשון.
כתב העת Obstetric, סיעודי וגינקולוגי, מאי 1993 (20 משתתפים (לבנים), ארה"ב); (3)Ramsay et al. האנטומיה של השד האנושי המניק הוגדרה מחדש עם הדמיית אולטרסאונד, 2005 (28 משתתפים, אוסטרליה).
משאבת חלב נטולת ביספנול A: קשורה רק לבקבוק, ולחלקים אחרים הבאים במגע עם חלב אם. בהתאם לתקנת EU 10/2011