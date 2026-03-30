שאיבה נוחה בכל מקום

תיהנו מהנוחות העדינה של משאבת ההנקה הידנית והניידת מבית Philips AVENT. עם טכנולוגיית Natural Motion, בהשראת פעולת היניקה של התינוק, להשגת זרימת חלב מהירה. ניתן לכוונן בקלות את הוואקום ואת קצב השאיבה. מתאים לרוב סוגי הפטמות.