אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
SCF802/02
כוס שתייה עם פיה My Grippy
300 מ"ל / 10 אונ'
9 חודשים +
1 באריזה
כמו שילדך יודע, אין כמו הרפתקה טובה. ובדרכים, הכוס חסינה לדליפות ועוזרת לשתות בלי ללכלך. השסתום הייחודי גורם לנוזלים לזרום רק בעת לגימה, כך שלא צריך לדאוג לגבי שפיכת השתייה או נפילת הכוס. לא רק אנחנו טוענים כך - גם 91% מהאימהות מסכימות שהכוס חסינה לדליפות*
כשמדובר על שתייה קלה ונוחה, הקטנטנים צריכים פיה עדינה במגע עם החניכיים, אבל גם חזקה מספיק כדי להתמודד עם השיניים המתפתחות. כוס My Grippy Spout מביאה את הטוב משני העולמות, עם פיה רכה ועמידה לנשיכות.
האחיזה הקלה של הספל מעניקה ביטחון ועצמאות בשתייה לפעוטות במהירות. הצורה הגלית והמרקם מונע ההחלקה הופך את האחיזה בידיים קטנות לקלה.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Independent home placement tests UK, Sept 2013