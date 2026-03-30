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  • חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך
  • חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך
  • חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך
  • חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך
  • חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך
  • חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך
  • חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך
  • חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך
  • חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך
  • חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך
  • חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך
  • חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך
  • חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך
  • חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך

Philips Avent -כוס עם פיה רכה ועמידה לנשיכות

SCF802/02

חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך
כוס הפיה My Grippy Spout של Philips Avent מגיעה עם שסתום ייחודי והיא נטולת דליפות - מאושר על ידי האימהות! יש לה מרקם נגד החלקה וצורה שמיועדת לידיים קטנים, כדי לעזור לפעוטות לפתח כישורי שתייה עצמאיים בביטחון.
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brand recommended by moms worldwide1

Bite-resistant spout for developing teeth

חסין דליפות, לשתייה ללא לכלוך

  • כוס שתייה עם פיה My Grippy

  • 300 מ"ל / 10 אונ'

  • 9 חודשים +

  • 1 באריזה

שסתום מתקדם - שתייה ללא דליפות

שסתום מתקדם - שתייה ללא דליפות

כמו שילדך יודע, אין כמו הרפתקה טובה. ובדרכים, הכוס חסינה לדליפות ועוזרת לשתות בלי ללכלך. השסתום הייחודי גורם לנוזלים לזרום רק בעת לגימה, כך שלא צריך לדאוג לגבי שפיכת השתייה או נפילת הכוס. לא רק אנחנו טוענים כך - גם 91% מהאימהות מסכימות שהכוס חסינה לדליפות*

פיה רכה עמידה לנשיכות, לשיניים מתפתחות

פיה רכה עמידה לנשיכות, לשיניים מתפתחות

כשמדובר על שתייה קלה ונוחה, הקטנטנים צריכים פיה עדינה במגע עם החניכיים, אבל גם חזקה מספיק כדי להתמודד עם השיניים המתפתחות. כוס My Grippy Spout מביאה את הטוב משני העולמות, עם פיה רכה ועמידה לנשיכות.

צורה גלית ומרקם מונע החלקה

צורה גלית ומרקם מונע החלקה

האחיזה הקלה של הספל מעניקה ביטחון ועצמאות בשתייה לפעוטות במהירות. הצורה הגלית והמרקם מונע ההחלקה הופך את האחיזה בידיים קטנות לקלה.

מפרט טכני

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הסתייגויות

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Independent home placement tests UK, Sept 2013