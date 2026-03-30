שסתום מתקדם - שתייה ללא דליפות

כמו שילדך יודע, אין כמו הרפתקה טובה. ובדרכים, הכוס חסינה לדליפות ועוזרת לשתות בלי ללכלך. השסתום הייחודי גורם לנוזלים לזרום רק בעת לגימה, כך שלא צריך לדאוג לגבי שפיכת השתייה או נפילת הכוס. לא רק אנחנו טוענים כך - גם 91% מהאימהות מסכימות שהכוס חסינה לדליפות*