אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
SCF804/04
כוס שתייה עם פיה My Grippy
300 מ"ל / 10 אונ'
18+ חודשים
1 באריזה
כמו שילדך יודע, אין כמו הרפתקה טובה. ובדרכים, הכוס חסינה לדליפות ועוזרת לשתות בלי ללכלך. השסתום הייחודי גורם לנוזלים לזרום רק בעת לגימה, כך שלא צריך לדאוג לגבי שפיכת השתייה או נפילת הכוס. לא רק אנחנו טוענים כך - גם 82% מהאימהות מסכימות שהכוס חסינה לדליפות*
פיית My Grippy עמידה במיוחד לנשיכות, והופכת את השתייה מכוס עם פיה לקלה במיוחד עבור הפעוטות.
האחיזה הקלה של הספל מעניקה ביטחון ועצמאות בשתייה לפעוטות במהירות. הצורה הגלית והמרקם מונע ההחלקה הופך את האחיזה בידיים קטנות לקלה.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Independent home placement tests UK, Sept 2013