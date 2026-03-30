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SCF870/20
אידוי בריא
אידוי וטחינה במיכל אחד
קלה לשימוש ולניקוי
ייעוץ ומתכונים לשלב הטעימות
אידוי הוא שיטת בישול בריאה. הטכנולוגיה הייחודית שלנו מאפשרת לאדים לנוע במחזוריות מלמטה למעלה, וכך מובטח שכל המרכיבים מבושלים בצורה אחידה ללא הרתחה. כל המרכיבים הטובים, המרקם והנוזלים נשמרים בתערובת.
תוכלו למצוא את כל מה שאתם צריכה כדי להכין מזון מזין לתינוק במיכל אחד. לאחר אידוי המרכיבים, כל שיש לעשות הוא להרים את הקנקן, להפוך אותו ולנעול אותו במקומו, וכך ניתן לטחון עד לקבלת המרקם הרצוי.
מפירות וירקות טחונים למחית עדינה מאוד, דרך שילוב מרכיבים כגון בשר, דגים וקטניות ועד להגשת מרקמים מוצקים. המכשיר שלנו להכנת מזון לתינוק 2 ב-1 עוזר להכין מגוון ארוחות לכל שלב במסע ההזנה.
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 8,139 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2024.