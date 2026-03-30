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  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל
  • בריא לאדות, קל לערבל

Advancedבלנדר מאדה 2 ב-1

SCF870/20

בריא לאדות, קל לערבל
הכינו בקלות בביתכם ארוחות מזינות לתינוק, בעזרת המערבל המאדה 2 ב-1 של Philips Avent. תחילה אדו פירות, ירקות, דגים או בשר ואחר כך פשוט הרימו והפכו את הכד על ראשו כדי לטחון, אין צורך להעביר את המזון מכלי לכלי!
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מותג המומלץ על-ידי אימהות בכל העולם1

מכשיר להכנת מזון בריא לתינוק לארוחות מזינות עבור תינוקך

בריא לאדות, קל לערבל

  • אידוי בריא

  • אידוי וטחינה במיכל אחד

  • קלה לשימוש ולניקוי

  • ייעוץ ומתכונים לשלב הטעימות

שיטת אידוי ייחודית לבישול בריא

שיטת אידוי ייחודית לבישול בריא

אידוי הוא שיטת בישול בריאה. הטכנולוגיה הייחודית שלנו מאפשרת לאדים לנוע במחזוריות מלמטה למעלה, וכך מובטח שכל המרכיבים מבושלים בצורה אחידה ללא הרתחה. כל המרכיבים הטובים, המרקם והנוזלים נשמרים בתערובת.

מאידוי ועד לטחינה, הכל במיכל שימושי אחד

מאידוי ועד לטחינה, הכל במיכל שימושי אחד

תוכלו למצוא את כל מה שאתם צריכה כדי להכין מזון מזין לתינוק במיכל אחד. לאחר אידוי המרכיבים, כל שיש לעשות הוא להרים את הקנקן, להפוך אותו ולנעול אותו במקומו, וכך ניתן לטחון עד לקבלת המרקם הרצוי.

ממחית ועד מוצקים, לכל שלב בדרך

ממחית ועד מוצקים, לכל שלב בדרך

מפירות וירקות טחונים למחית עדינה מאוד, דרך שילוב מרכיבים כגון בשר, דגים וקטניות ועד להגשת מרקמים מוצקים. המכשיר שלנו להכנת מזון לתינוק 2 ב-1 עוזר להכין מגוון ארוחות לכל שלב במסע ההזנה.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 8,139 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2024. 