מאידוי ועד לטחינה, הכל במיכל שימושי אחד

תוכלו למצוא את כל מה שאתם צריכה כדי להכין מזון מזין לתינוק במיכל אחד. לאחר אידוי המרכיבים, כל שיש לעשות הוא להרים את הקנקן, להפוך אותו ולנעול אותו במקומו, וכך ניתן לטחון עד לקבלת המרקם הרצוי.