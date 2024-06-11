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SCN355/INT
שטח קטן. תמונה עצומה!
במרחק של סנטימטרים ספורים בלבד מהקיר, מקרן הלייזר המשולש עם ההקרנה הקצרה במיוחד Screeneo UL5 Smart מציג תמונה ברזולוציית Full HD עם HD10 וצבע מדויק עם REC2020, עד 120 אינץ'*. יישומים מותקנים מראש. חיבור Wi-Fi בפס כפול ו-Bluetooth.
מסך 100 אינץ' לטווח הקרנה קרוב במיוחד
Full HD עם 108% REC2020
מערכת LuminOS, אפליקציות מובנות
קומפקטי במיוחד
תהנו מהכוח של קישוריות רב-תכליתית עם Screeneo UL5 Smart. עם כניסות HDMI 2.1, USB A, ו-USB-C, חיבור מכשירים כגון קונסולות משחק, Apple TV או ממיר לוויין הופך לקל במיוחד. השתמשו בחיבור USB A כדי להתחבר ל-Amazon Fire Stick בלי בעיות. בנוסף, כניסת USB-C מפעילה את המקרן ומאפשרת חיבור בקלות של מטענים, טלפונים חכמים וטאבלטים. Screeneo UL5 Smart מבטיח בידור ללא מעצורים עם קישוריות שמכסה את כל האפשרויות.
שפרו את חוויית הצפייה עם רמקולי 2x3W המובנים של Screeneo UL5 Smart. הם מספקים פלט שמע מאוזן שמחמיא לתמונה ויוצר חוויית בידור עמוקה ומדויקת. לצליל גדול יותר, אפשר לחבר גם רמקול Bluetooth חיצוני ל-Screeneo UL5 Smart!
היכנסו לתוך יקום בידור שאין בו מחסומים, עם Screeneo UL5 Smart, שמופעל באמצעות מערכת ההפעלה המתקדמת שלנו LuminOS המבוססת על Android. ישר מהקופסה, המכשיר מגיע מוכן לשימוש עם האפליקציות האהובות - Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ ועוד! בואו לחוות עולם של מולטימדיה בקצות האצבעות, עם כל הנוחות והקלות של Screeneo UL5 Smart.
בהירות הצבע (פלט אור צבעוני) ובהירות לבנה (פלט אור לבן) ישתנו בהתאם להגדרות המקרן. פלט האור הצבעוני נמדד בהתאם ל-IDMS 15.4; פלט האור הלבן נמדד בהתאם ל-ISO 21118.
המונחים HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, חוזי המוצר של HDMI והסמלים של HDMI הם סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.
APPS: נדרש חיבור לאינטרנט. דמי מנוי וחיוב על נתונים עשויים לחול. יישומים ו-UI עשויים להשתנות ללא התראה. הסכמה לתנאים וההתניות ולמדיניות הפרטיות נדרשים לפני השימוש. חלק מהשירותים זמינים לצפייה לאחר הרשמה ומינוי.