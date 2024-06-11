קישוריות רב-תכליתית

תהנו מהכוח של קישוריות רב-תכליתית עם Screeneo UL5 Smart. עם כניסות HDMI 2.1,‏ USB A, ו-USB-C, חיבור מכשירים כגון קונסולות משחק, Apple TV או ממיר לוויין הופך לקל במיוחד. השתמשו בחיבור USB A כדי להתחבר ל-Amazon Fire Stick בלי בעיות. בנוסף, כניסת USB-C מפעילה את המקרן ומאפשרת חיבור בקלות של מטענים, טלפונים חכמים וטאבלטים. Screeneo UL5 Smart מבטיח בידור ללא מעצורים עם קישוריות שמכסה את כל האפשרויות.