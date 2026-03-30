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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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SCY673/01
1 בקבוק
260 מ"ל
פטמה בעלת זרימה בינונית
3 – 6 חודשים
פתח הפטמה מתוכנן לשחרר חלב רק כאשר התינוק אוכל. כך ניתן למנוע בבטחה אובדן חלב, גם בבית וגם בדרכים.
לבקבוק הארגונומי אחיזה נוחה מכל זווית לנוחות מרבית בזמן ההנקה. אחיזה קלה בשבילך ולידיים זעירות.
כולנו לומדים בקצב שלנו. יניקה היא מיומנות, ותינוקות מסוימים מפתחים אותה מהר יותר מאחרים. לכן תינוקות מסוימים עשויים להפיק תועלת בהתחלה מפטמת "הזרם הראשון" (פטמה 0) שלנו לפני התקדמות לפטמות 'תגובה טבעית'. כדאי להחליף לפטמת "הזרם הראשון" כאשר לוקח לתינוקך יותר מ-20 דקות לשתות 50 מ"ל באמצעות פטמות 'תגובה טבעית'. כדאי לנסות פטמת 'תגובה טבעית' עם קצב זרימה גבוה יותר אם תינוקך משחק עם הפטמה במקום לשתות או שהוא נראה מתוסכל. אם קשיי ההאכלה ממשיכים, יש להתייעץ עם איש מקצוע בתחום הבריאות.
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.
פטמת התגובה הטבעית משחררת חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. תינוקות יכולים לשתות, לבלוע ולנשום בקצב הטבעי שלהם, כמו בעת יניקה מהשד.