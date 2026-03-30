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  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
  • זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה

Philips Avent Natural Responseבקבוק לתינוק עם שסתום ה-AirFree

SCY673/01

זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה
מספקת הזנות רגועות ונוחות. פטמת התגובה הטבעית תומכת בקצב היניקה, הבליעה והנשימה הייחודי של התינוק, בזמן ששסתום AirFree מיועד להרחיק אוויר מהבטן שלו להגנה נוספת מפני כאבי בטן, גזים ופליטות.
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המותג מומלץ על ידי אמהות ברחבי העולם1

פטמה הפועלת כמו שד של אם*

זרימת חלב כמו שד של אם, עוזרת בהפחתת בעיות אכילה

  • 1 בקבוק

  • 260 מ"ל

  • פטמה בעלת זרימה בינונית

  • 3 – 6 חודשים

העיצוב ללא טפטוף של הפטמה מונע שפיכות ואיבוד חלב

העיצוב ללא טפטוף של הפטמה מונע שפיכות ואיבוד חלב

פתח הפטמה מתוכנן לשחרר חלב רק כאשר התינוק אוכל. כך ניתן למנוע בבטחה אובדן חלב, גם בבית וגם בדרכים.

קל להחזיק בו אפילו עם ידיים קטנות

קל להחזיק בו אפילו עם ידיים קטנות

לבקבוק הארגונומי אחיזה נוחה מכל זווית לנוחות מרבית בזמן ההנקה. אחיזה קלה בשבילך ולידיים זעירות.

חשוב למצוא את הפטמה הנכונה

חשוב למצוא את הפטמה הנכונה

כולנו לומדים בקצב שלנו. יניקה היא מיומנות, ותינוקות מסוימים מפתחים אותה מהר יותר מאחרים. לכן תינוקות מסוימים עשויים להפיק תועלת בהתחלה מפטמת "הזרם הראשון" (פטמה 0) שלנו לפני התקדמות לפטמות 'תגובה טבעית'. כדאי להחליף לפטמת "הזרם הראשון" כאשר לוקח לתינוקך יותר מ-20 דקות לשתות 50 מ"ל באמצעות פטמות 'תגובה טבעית'. כדאי לנסות פטמת 'תגובה טבעית' עם קצב זרימה גבוה יותר אם תינוקך משחק עם הפטמה במקום לשתות או שהוא נראה מתוסכל. אם קשיי ההאכלה ממשיכים, יש להתייעץ עם איש מקצוע בתחום הבריאות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 

  1. פטמת התגובה הטבעית משחררת חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. תינוקות יכולים לשתות, לבלוע ולנשום בקצב הטבעי שלהם, כמו בעת יניקה מהשד.