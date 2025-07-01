SCY903/73
תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
פטמת התגובה הטבעית מזרימה חלב רק כשהתינוק שותה באופן פעיל. התינוקות יכולים לינוק בקצב שלהם כמו מהשד, כך שקל לשלב בין הנקה להאכלה בקבוק. חשוב למצוא את הפטמה הנכונה. פרטים נוספים למטה.See all benefits
אם אתה זכאי להקלה במע"מ על מכשירים רפואיים, אתה יכול לתבוע זאת במוצר זה. סכום המע"מ ינוכה מהמחיר המוצג לעיל. חפש פרטים מלאים בסל הקניות שלך.
פטמת התגובה הטבעית פועלת בקצב ההאכלה הטבעי של התינוק, דבר המקל על שילוב של הנקה והאכלה מבקבוק. לפטמה פתח ייחודי המשחרר חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. לכן, כאשר הוא עוצר לבלוע ולנשום, גם החלב עוצר.
הפטמה הרחבה, הרכה והגמישה מעוצבת לחקות את הצורה והתחושה של החזה ובכך מסייעת לתינוק לתפוס אותה ולאכול בנוחות.
אם התינוק שלכם אינו יונק מספיק חלב במהלך ההזנה או אם הוא מסתבך בקבלת החלב, עברו לפטמה עם קצב זרימה גבוה יותר. אם ישנן בעיות הזנה שאינן חולפות, התייעצו עם מומחה בשירותי הבריאות.
שסתום למניעת גזים מתוכנן למנוע מהתינוק לבלוע אוויר בזמן ההנקה ובכך להפחית את הגזים ואת אי-הנוחות.
פתח הפטמה מתוכנן לשחרר חלב רק כאשר התינוק אוכל. כך ניתן למנוע בבטחה אובדן חלב, גם בבית וגם בדרכים.
כל תינוק אוכל אחרת ומתפתח בקצב שלו. אנחנו תכננו מגוון של קצבי זרימה כך שתוכלי למצוא את הזרימה המושלמת לתינוק שלך ולהתאים אישית את הבקבוק. כל פטמות התגובה הטבעית עשויות מסיליקון רך.
עברנו למערכת ניווט זרימה מבוססת קצב. התחילי עם הפטמה שהגיעה עם הבקבוק. נסי זרימה איטית יותר אם חלב דולף מפה התינוק או שהתינוק בולע. נסי זרימה מהירה יותר אם התינוק משחק עם הפטמה במקום לשתות או נראה מתוסכל. בזמן שאנחנו מבצעים עדכון זה, ייתכן שתקבלי כל אחד מסוגי האריזות.
צוואר בקבוק רחב מקל על המילוי והניקוי. מספר קטן של חלקים להרכבה מהירה ופשוטה.
לבקבוק הארגונומי אחיזה נוחה מכל זווית לנוחות מרבית בזמן ההנקה. אחיזה קלה בשבילך ולידיים זעירות.
ערבבי והתאימי את משאבת החלב, חלקי הבקבוקים והכוסות וצרי את המוצר המתאים לך ביותר ברגע הנכון ביותר.
בקבוקים ופטמות של Philips Avent Natural עשויים מחומרים נטולי ביספנול A*.
בקבוקי התגובה הטבעית החדשים שלנו לתינוקות שונים מבקבוקי זרימת אוויר שלנו. בדיוק כמו בהנקה, ייתכן ויידרשו מספר ניסיונות עד שעושים את זה נכון. זה טבעי לגמרי.
חומר
מה כלול
פונקציות
ניתן לראות את האתר שלנו בצורה הטובה ביותר עם הגרסה האחרונה של Microsoft Edge, Google Chrome או Firefox.