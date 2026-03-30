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  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק

Philips Avent Natural ResponseBaby Bottle

SCY903/74

תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
פטמת התגובה הטבעית מזרימה חלב רק כשהתינוק שותה באופן פעיל. התינוקות יכולים לינוק בקצב שלהם כמו מהשד, כך שקל לשלב בין הנקה להאכלה בקבוק. חשוב למצוא את הפטמה הנכונה. פרטים נוספים למטה.
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המותג מומלץ על ידי אמהות ברחבי העולם1

פטמה הפועלת כמו חזה

תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק

  • 1 בקבוק

  • 260 מ"ל

  • פטמה בעלת זרימה בינונית

  • 3 – 6 חודשים

הפטמה משחררת חלב כאשר התינוק שותה באופן פעיל

הפטמה משחררת חלב כאשר התינוק שותה באופן פעיל

פטמת התגובה הטבעית פועלת בקצב ההאכלה הטבעי של התינוק, דבר המקל על שילוב של הנקה והאכלה מבקבוק. לפטמה פתח ייחודי המשחרר חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. לכן, כאשר הוא עוצר לבלוע ולנשום, גם החלב עוצר.

תפיסה טבעית עם פטמה בצורת החזה

תפיסה טבעית עם פטמה בצורת החזה

הפטמה הרחבה, הרכה והגמישה מעוצבת לחקות את הצורה והתחושה של החזה ובכך מסייעת לתינוק לתפוס אותה ולאכול בנוחות.

חשוב למצוא את הפטמה הנכונה

חשוב למצוא את הפטמה הנכונה

כולנו לומדים בקצב שלנו. יניקה היא מיומנות, ותינוקות מסוימים מפתחים אותה מהר יותר מאחרים. לכן תינוקות מסוימים עשויים להפיק תועלת בהתחלה מפטמת "הזרם הראשון" (פטמה 0) שלנו לפני התקדמות לפטמות 'תגובה טבעית'. כדאי להחליף לפטמת "הזרם הראשון" כאשר לוקח לתינוקך יותר מ-20 דקות לשתות 50 מ"ל באמצעות פטמות 'תגובה טבעית'. כדאי לנסות פטמת 'תגובה טבעית' עם קצב זרימה גבוה יותר אם תינוקך משחק עם הפטמה במקום לשתות או שהוא נראה מתוסכל. אם קשיי ההאכלה ממשיכים, יש להתייעץ עם איש מקצוע בתחום הבריאות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 

  1. ‎0% ביספנול-A – בעקבות הנחיית האיחוד האירופי 10/2011