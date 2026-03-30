הפטמה משחררת חלב כאשר התינוק שותה באופן פעיל

פטמת התגובה הטבעית פועלת בקצב ההאכלה הטבעי של התינוק, דבר המקל על שילוב של הנקה והאכלה מבקבוק. לפטמה פתח ייחודי המשחרר חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. לכן, כאשר הוא עוצר לבלוע ולנשום, גם החלב עוצר.