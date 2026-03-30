אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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SCY906/02
2 בקבוקים
330 מ"ל
פטמה בעלת זרימה מהירה
6 חודשים +
פטמת התגובה הטבעית פועלת בקצב ההאכלה הטבעי של התינוק, דבר המקל על שילוב של הנקה והאכלה מבקבוק. לפטמה פתח ייחודי המשחרר חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. לכן, כאשר הוא עוצר לבלוע ולנשום, גם החלב עוצר.
הפטמה הרחבה, הרכה והגמישה מעוצבת לחקות את הצורה והתחושה של החזה ובכך מסייעת לתינוק לתפוס אותה ולאכול בנוחות.
שסתום למניעת גזים מתוכנן למנוע מהתינוק לבלוע אוויר בזמן ההנקה ובכך להפחית את הגזים ואת אי-הנוחות.
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.
0% ביספנול-A – בעקבות הנחיית האיחוד האירופי 10/2011