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  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
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  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
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  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
  • תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק

Philips Avent Natural Responseבקבוק 330 מ"ל, פטמה 3+ חודשים , 2 יחידות

SCY906/02

תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק
פטמת התגובה הטבעית משחררת חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. תינוקות יכולים לשתות, לבלוע ולנשום בקצב הטבעי שלהם, כמו בעת יניקה מהחזה. דבר זה מקל לשלב הנקה עם האכלה מבקבוק.
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המותג מומלץ על ידי אמהות ברחבי העולם1

פטמה הפועלת כמו חזה

תומכת בקצב השתייה האישי של התינוק

  • 2 בקבוקים

  • 330 מ"ל

  • פטמה בעלת זרימה מהירה

  • 6 חודשים +

הפטמה משחררת חלב כאשר התינוק שותה באופן פעיל

הפטמה משחררת חלב כאשר התינוק שותה באופן פעיל

פטמת התגובה הטבעית פועלת בקצב ההאכלה הטבעי של התינוק, דבר המקל על שילוב של הנקה והאכלה מבקבוק. לפטמה פתח ייחודי המשחרר חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. לכן, כאשר הוא עוצר לבלוע ולנשום, גם החלב עוצר.

תפיסה טבעית עם פטמה בצורת החזה

תפיסה טבעית עם פטמה בצורת החזה

הפטמה הרחבה, הרכה והגמישה מעוצבת לחקות את הצורה והתחושה של החזה ובכך מסייעת לתינוק לתפוס אותה ולאכול בנוחות.

מעוצבת להפחתת גזים ואי-נוחות

מעוצבת להפחתת גזים ואי-נוחות

שסתום למניעת גזים מתוכנן למנוע מהתינוק לבלוע אוויר בזמן ההנקה ובכך להפחית את הגזים ואת אי-הנוחות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 

  1. ‎0% ביספנול-A – בעקבות הנחיית האיחוד האירופי 10/2011