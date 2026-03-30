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  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי
  • כל תינוק הוא ייחודי

Philips Avent Natural Responseפטמה

SCY960/03

כל תינוק הוא ייחודי
מארז זה עוזר לך למצוא את הזרימה הנכונה עבור הקצב של התינוק ומאפשר מעבר קל כאשר הצרכים שלו משתנים לאורך מסע הגדילה שלו. גיל הוא רק קריטריון אחד מאחר שלכל תינוק יש קצב שתייה משלו.
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המותג מומלץ על ידי אמהות ברחבי העולם1

מצאי את הזרימה הנכונה עבורך

כל תינוק הוא ייחודי

  • פטמת תגובה טבעית

  • מארז פטמות Mix & Match

  • 3 יחידות

  • פטמה עם זרימה בינונית, פטמה עם זרימה מהירה, פטמה עם זרימה מהירה במיוחד

הפטמה משחררת חלב כאשר התינוק שותה באופן פעיל

הפטמה משחררת חלב כאשר התינוק שותה באופן פעיל

פטמת התגובה הטבעית פועלת בקצב ההאכלה הטבעי של התינוק, דבר המקל על שילוב של הנקה והאכלה מבקבוק. לפטמה פתח ייחודי המשחרר חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. לכן, כאשר הוא עוצר לבלוע ולנשום, גם החלב עוצר.

תפיסה טבעית עם פטמה בצורת החזה

תפיסה טבעית עם פטמה בצורת החזה

הפטמה הרחבה, הרכה והגמישה מעוצבת לחקות את הצורה והתחושה של החזה ובכך מסייעת לתינוק לתפוס אותה ולאכול בנוחות.

חשוב למצוא את הפטמה הנכונה

חשוב למצוא את הפטמה הנכונה

כולנו לומדים בקצב שלנו. יניקה היא מיומנות, ותינוקות מסוימים מפתחים אותה מהר יותר מאחרים. לכן תינוקות מסוימים עשויים להפיק תועלת בהתחלה מפטמת "הזרם הראשון" (פטמה 0) שלנו לפני התקדמות לפטמות 'תגובה טבעית'. כדאי להחליף לפטמת "הזרם הראשון" כאשר לוקח לתינוקך יותר מ-20 דקות לשתות 50 מ"ל באמצעות פטמות 'תגובה טבעית'. כדאי לנסות פטמת 'תגובה טבעית' עם קצב זרימה גבוה יותר אם תינוקך משחק עם הפטמה במקום לשתות או שהוא נראה מתוסכל. אם קשיי ההאכלה ממשיכים, יש להתייעץ עם איש מקצוע בתחום הבריאות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023. 

  1. בהשוואה למארז הקודם.

  2. מבוסס על נתוני מכירות שנתיים בינלאומיים של מארזי פטמות, בשימוש במשקל נטו של מארז פלסטיק לפטמות.

  3. ‎0% ביספנול-A – בעקבות הנחיית האיחוד האירופי 10/2011.