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SCY962/02
פטמת תגובה טבעית
2 יחידות
פטמה בעלת זרימה איטית
פטמת התגובה הטבעית פועלת בקצב ההאכלה הטבעי של התינוק, דבר המקל על שילוב של הנקה והאכלה מבקבוק. לפטמה פתח ייחודי המשחרר חלב רק כאשר התינוק שותה באופן פעיל. לכן, כאשר הוא עוצר לבלוע ולנשום, גם החלב עוצר.
הפטמה הרחבה, הרכה והגמישה מעוצבת לחקות את הצורה והתחושה של החזה ובכך מסייעת לתינוק לתפוס אותה ולאכול בנוחות.
כולנו לומדים בקצב שלנו. יניקה היא מיומנות, ותינוקות מסוימים מפתחים אותה מהר יותר מאחרים. לכן תינוקות מסוימים עשויים להפיק תועלת בהתחלה מפטמת "הזרם הראשון" (פטמה 0) שלנו לפני התקדמות לפטמות 'תגובה טבעית'. כדאי להחליף לפטמת "הזרם הראשון" כאשר לוקח לתינוקך יותר מ-20 דקות לשתות 50 מ"ל באמצעות פטמות 'תגובה טבעית'. כדאי לנסות פטמת 'תגובה טבעית' עם קצב זרימה גבוה יותר אם תינוקך משחק עם הפטמה במקום לשתות או שהוא נראה מתוסכל. אם קשיי ההאכלה ממשיכים, יש להתייעץ עם איש מקצוע בתחום הבריאות.
מבוסס על סקר שביעות רצון מקוון שנערך ברחבי העולם עם 10,109 משתמשים במותגים ומוצרים לטיפול לאם ולילד בשנת 2023.
בהשוואה למארז הקודם.
מבוסס על נתוני מכירות שנתיים בינלאומיים של מארזי פטמות, בשימוש במשקל נטו של מארז פלסטיק לפטמות.
0% ביספנול-A – בעקבות הנחיית האיחוד האירופי 10/2011.