איפוס של מכונת הגילוח בקלי קלות

1. לוחצים על לחצני השחרור ומנתקים את מחזיק ראשי הגילוח. 2. מסובבים את טבעות ההחזקה נגד כיוון השעון ומסירים אותן. 3. מסירים את ראשי הגילוח הישנים ומכניסים את ראשי הגילוח להחלפה (החריצים אמורים להתאים בדיוק לבליטות). 4. מחזירים את טבעות ההחזקה ומסובבים אותם בכיוון השעון עד ששומעים נקישה. 5. מכניסים את מחזיק ראשי הגילוח חזרה וסוגרים.