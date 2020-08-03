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  • מאפסים את מכונת הגילוח
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  • מאפסים את מכונת הגילוח
  • מאפסים את מכונת הגילוח
  • מאפסים את מכונת הגילוח
  • מאפסים את מכונת הגילוח
  • מאפסים את מכונת הגילוח
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  • מאפסים את מכונת הגילוח
  • מאפסים את מכונת הגילוח
  • מאפסים את מכונת הגילוח
  • מאפסים את מכונת הגילוח

הופסק

Shaver series 7000, 5000ראשי גילוח להחלפה

SH71/50

מאפסים את מכונת הגילוח
בתוך שנתיים, ראשי מכונת הגילוח שלך חותכים 9 מיליון שערות מהפנים שלך. יש להחליף את ראשי הגילוח כדי לחזור ל-100% ביצועים.
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מוצרים תואמים
Philips Shaver 500 Series

Philips Shaver 500 Series
מכונת גילוח חשמלית קומפקטית לשימוש יבש ורטוב

S591/05

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
מכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב

S5889/50

Shaver series 7000

Shaver series 7000
מכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב

S7887/78

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
מכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב

S5898/79

Shaver series 7000

Shaver series 7000
מכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב

S7886/78

כדאי להחליף ראשים כל שנתיים, ולקבל 100% ביצועים

מאפסים את מכונת הגילוח

  • להבי SteelPrecision

  • Fits all S7000

  • מתאים ל-S5000 זוויתית

  • לא תואם S5000 ישנות יותר

תואם לכל דגמי S7xxx ולדגמי S7xxx זוויתיים

תואם לכל דגמי S7xxx ולדגמי S7xxx זוויתיים

הראשים להחלפה מסדרת SH71 מתאימים לכל מכונות הגילוח מסדרה 7000 (S7xxx) ולמכונות גילוח זוויתיות מסדרה 5000 (S5xxx). הם לא מתאימים לדגמים מעוגלים מסדרה 5000, שבהם נעשה שימוש בראשים להחלפה מסדרה SH50.

ביצועים רבי-עוצמה בכל מעבר

ביצועים רבי-עוצמה בכל מעבר

להבי SteelPrecision מבצעים יותר מ-90,000 פעולות חיתוך בדקה, לגילוח צמוד שחותך יותר שערות למעבר*. 45 הלהבים החזקים מצוידים בהשחזה עצמית ומיוצרים באירופה.

איפוס של מכונת הגילוח בקלי קלות

1. לוחצים על לחצני השחרור ומנתקים את מחזיק ראשי הגילוח. 2. מסובבים את טבעות ההחזקה נגד כיוון השעון ומסירים אותן. 3. מסירים את ראשי הגילוח הישנים ומכניסים את ראשי הגילוח להחלפה (החריצים אמורים להתאים בדיוק לבליטות). 4. מחזירים את טבעות ההחזקה ומסובבים אותם בכיוון השעון עד ששומעים נקישה. 5. מכניסים את מחזיק ראשי הגילוח חזרה וסוגרים.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. נבדק לעומת סדרה 3000 של פיליפס