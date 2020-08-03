אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
הופסק
SH71/50
S591/05
S5889/50
S7887/78
S5898/79
S7886/78
להבי SteelPrecision
Fits all S7000
מתאים ל-S5000 זוויתית
לא תואם S5000 ישנות יותר
הראשים להחלפה מסדרת SH71 מתאימים לכל מכונות הגילוח מסדרה 7000 (S7xxx) ולמכונות גילוח זוויתיות מסדרה 5000 (S5xxx). הם לא מתאימים לדגמים מעוגלים מסדרה 5000, שבהם נעשה שימוש בראשים להחלפה מסדרה SH50.
להבי SteelPrecision מבצעים יותר מ-90,000 פעולות חיתוך בדקה, לגילוח צמוד שחותך יותר שערות למעבר*. 45 הלהבים החזקים מצוידים בהשחזה עצמית ומיוצרים באירופה.
1. לוחצים על לחצני השחרור ומנתקים את מחזיק ראשי הגילוח. 2. מסובבים את טבעות ההחזקה נגד כיוון השעון ומסירים אותן. 3. מסירים את ראשי הגילוח הישנים ומכניסים את ראשי הגילוח להחלפה (החריצים אמורים להתאים בדיוק לבליטות). 4. מחזירים את טבעות ההחזקה ומסובבים אותם בכיוון השעון עד ששומעים נקישה. 5. מכניסים את מחזיק ראשי הגילוח חזרה וסוגרים.
נבדק לעומת סדרה 3000 של פיליפס