לא מפספסים אף רגע. חיבור דיגיטלי יציב ליחידת הבסיס

האוזניות האלו לטלוויזיה משתמשות בחיבור דיגיטלי בתדר 2.4G כדי לקבל אותות מיחידת הבסיס, כך שלא תסבלו מהפרעות גם אם אנשים אחרים בסביבה משתמשים במכשירים חכמים או ברדיו. אתם יכולים אפילו ללכת למטבח להכין חטיף – טווח קליטה של 30 מטרים מבטיח שתמשיכו לשמוע את כל מה שקורה.