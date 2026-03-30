אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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חדש
SHC5200M2/12
חיבור דיגיטלי אמין
התאמה נוחה וטווח של 30 מטרים
30 שעות של זמן הפעלה
סוללה ניתנת להחלפה
האוזניות האלחוטיות האלו לטלוויזיה כל כך קלות להגדרה, שתוכלו להתחיל לצפות עוד לפני שהפופקורן יהיה מוכן! פשוט חברו את יחידת הבסיס לטלוויזיה באמצעות כבל ה-3.5 מ"מ הכלול. האוזניות מגיעות כשהן כבר מקושרות ליחידת הבסיס, וניתן לשלוט בעוצמת הקול באמצעות כפתורים הנמצאים על גבי האפרכסת.
האוזניות האלו לטלוויזיה משתמשות בחיבור דיגיטלי בתדר 2.4G כדי לקבל אותות מיחידת הבסיס, כך שלא תסבלו מהפרעות גם אם אנשים אחרים בסביבה משתמשים במכשירים חכמים או ברדיו. אתם יכולים אפילו ללכת למטבח להכין חטיף – טווח קליטה של 30 מטרים מבטיח שתמשיכו לשמוע את כל מה שקורה.
דרייברים גדולים בקוטר 32 מ"מ מספקים צליל חד שמאפשר לשמוע בבירור דיבור ואפקטים קוליים, לצד פסקולים עשירים ומלאים. מתרווחים לצפייה בסרט או צופים בסדרה ברצף? קשת הראש הדו-שכבתית כוללת רצועה פנימית מתכווננת להתאמה מושלמת לראש שלכם, והאפרכסות הן קלות, רכות ונוחות.