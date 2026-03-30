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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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SP9840/32
קירבה ברמת העור
להבי NanoTech Dual Precision
ציפוי Hydro SkinGlide
מערכת השהיה UltraFlex
עד 5 שנות אחריות*****
מערכת הגילוח Lift & Cut משתמשת בטכנולוגיית פטנט ייחודית כדי להרים את השיער בעדינות עד השורש, לפני שהיא חותכת אותו בעדינות בקרבה ברמת העור (עד 0.00 מ"מ כלפי העור) מבלי שהלהבים יגעו בעור שלך בכלל. דיוק במיטבו לגילוח חלק עד הערב*.
מכונות הגילוח המסתובבות של פיליפס מעוצבות במיוחד כדי להתאים לצמיחת השיער הטבעי שלך, ותופסים את כל השערות שצומחות בכל כיוון, הודות ללהבים המסתובבים ב-360 מעלות וחותכים בכל הכיוונים. עם למעלה מ-165,000 פעולות חיתוך בדקה, להבי NanoTech Dual Precision מספקים תוצאות גילוח קרובות במיוחד עם קרבה ברמת העור.
מערכת ההשהיה UltraFlex פועלת עם ראשים גמישים לחלוטין, שמותאמים באופן מלא לכל מיתאר הפנים, ותופסים גם את השיער הקשה. התוצאה היא גילוח נוח וחלק בצורה יוצרת מן הכלל.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
92% מהמשיבים מסכימים. הבדיקה נערכה על ידי סוכנות עצמאית בהשתתפות 95 משיבים גברים קוריאניים בגילאי 18-65
לעומת מכונת גילוח פיליפס מסדרת 3000, בגילוח זקן בן 3 ימים
* בהשוואה לקודם
* * בהשוואה של שאריות גילוח אחרי שימוש בנוזל נקי לעומת מים במחסנית
* * * שנתיים אחריות + 3 שנות אחריות לאחר הרשמה ב-Philips.com תוך 90 יום ממועד הרכישה.