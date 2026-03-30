גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר

להתנסות בקירבה ובנוחות האולטימטיביים עם מכונת הגילוח של פיליפס מסדרת 9000 Prestige. חותך עד 0.00mm קרוב לעור עם מערכת גילוח Lift & Cut, בעוד טכנולוגיית SkinIQ מסתגלת לכל קווי המתאר של הפנים, אפילו על זקן בן 7 ימים.