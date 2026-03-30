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  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
  • גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר

הופסק

Shaver S9000 Prestigeמכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב עם SkinIQ

SP9871/22

גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר
להתנסות בקירבה ובנוחות האולטימטיביים עם מכונת הגילוח של פיליפס מסדרת 9000 Prestige. חותך עד 0.00mm קרוב לעור עם מערכת גילוח Lift & Cut, בעוד טכנולוגיית SkinIQ מסתגלת לכל קווי המתאר של הפנים, אפילו על זקן בן 7 ימים.
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

הגילוח הקרוב ביותר שלנו, אפילו על זקן בן 7 ימים

גילוח עם קירבה ברמת העור, עם זאת עדין ביותר

  • קירבה ברמת העור

  • להבי NanoTech Dual Precision

  • ציפוי Hydro SkinGlide

  • מערכת השהיה UltraFlex

  • עד 5 שנות אחריות****

קרבה לגובה העור עד 0.00 מ"מ עם מערכת Lift & Cut

קרבה לגובה העור עד 0.00 מ"מ עם מערכת Lift & Cut

מערכת הגילוח Lift & Cut משתמשת בטכנולוגיית פטנט ייחודית כדי להרים את השיער בעדינות עד השורש, לפני שהיא חותכת אותו בעדינות בקרבה ברמת העור (עד 0.00 מ"מ כלפי העור) מבלי שהלהבים יגעו בעור שלך בכלל. דיוק במיטבו לגילוח חלק עד הערב*.

חותכת שיער בכל כיוון עם להבים מסתובבים ב-360 מעלות

חותכת שיער בכל כיוון עם להבים מסתובבים ב-360 מעלות

מכונות הגילוח המסתובבות של פיליפס מעוצבות במיוחד כדי להתאים לצמיחת השיער הטבעי שלך, ותופסים את כל השערות שצומחות בכל כיוון, הודות ללהבים המסתובבים ב-360 מעלות וחותכים בכל הכיוונים. עם למעלה מ-165,000 פעולות חיתוך בדקה, להבי NanoTech Dual Precision מספקים תוצאות גילוח קרובות במיוחד עם קרבה ברמת העור.

מתאים לכל מתאר פנים באמצעות מערכת ההשעיה UltraFlex

מתאים לכל מתאר פנים באמצעות מערכת ההשעיה UltraFlex

מערכת ההשהיה UltraFlex פועלת עם ראשים גמישים לחלוטין, שמותאמים באופן מלא לכל מיתאר הפנים, ותופסים גם את השיער הקשה. התוצאה היא גילוח נוח וחלק בצורה יוצרת מן הכלל.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. 92% מהמשיבים מסכימים. הבדיקה נערכה על ידי סוכנות עצמאית בהשתתפות 95 משיבים גברים קוריאניים בגילאי 18-‏65

  2. לעומת מכונת גילוח פיליפס מסדרת 3000, בגילוח זקן בן 3 ימים

  3. בהשוואה לקודם

  4. שנתיים אחריות + הארכה ל-3 שנים במעמד ההרשמה באתר Philips.com תוך 90 ימים מהרכישה.